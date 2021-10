Asphalt statt Schotter: Mittelweg in Schrebitz ausgebaut

Schrebitz

„Die 17 ist ab heute meine Glückszahl“, sagt Heike Viol. Sie wohnt mit ihrer Familie in Schrebitz, direkt am Mittelweg. Seit 17 Jahren warten die Anwohner dort auf die Sanierung der Straße. Denn die war bisher eine Schotterdecke, verdiente den Namen Straße nicht wirklich. Jetzt wurde der Mittelweg ausgebaut. Es ist die letzte große Baumaßnahme der Teilnehmergemeinschaft Schrebitz. Deren Vorstandsvorsitzender, Erik Sefkow, kam am Donnerstag deshalb nicht allein zur offiziellen Bauabnahme. Dr. Lothar Beier, 1. Beigeordneter des Landkreises Mittelsachsen war ebenso vor Ort wie Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU), Ortsvorsteherin Antje Böhme und die ausführende Baufirma.

Gemeinde stemmt Eigenanteil

Ausgebaut wurde der Mittelweg zwischen Zävertizer Straße und am gepflasterten Bereich des Mittelweges. 220 Meter lang ist der sanierte Abschnitt. Um eine ganzjährige Befahrbarkeit zu gewährleisten wurde der Weg frostsicher mit einer Asphaltdeckschicht befestigt. Die Fahrbahnbreite beträgt drei Meter. Hinzu kommen auf beiden Seiten 75 Zentimeter breite Bankette. Weil sie in einem schlechten Zustand waren wurden die Einläufe und wegbegleitenden Rohrleitungen ebenso erneuert. Das war eigentlich nicht vorgesehen. Insgesamt kostete der Ausbau des Mittelweges etwa 78.000 Euro. 80 Prozent davon werden von Bund und Freistaat gefördert. Die verbleibenden 20 Prozent sind grundsätzlich von der Teilnehmergemeinschaft zu tragen, wurden in dem Fall allerdings durch die Gemeinde Ostrau übernommen. „Die Gemeinde hat sich bei vielen unserer Maßnahmen engagiert und den Eigenanteil übernommen. Manches wäre sonst nicht möglich gewesen“, sagt Erik Sefkow.

Lob für jahrelange Geduld

„Es ist wirklich schön geworden“, sagt Anwohnerin Heike Viol. „Das lange Warten hat sich gelohnt.“ Bürgermeister Dirk Schilling lobte die Anwohner für ihre jahrelange Geduld und freut sich umso mehr, dass man Wort gehalten hat. Finanziell war die Gemeinde an dem Ausbau beteiligt, um alles andere kümmerte sich die Teilnehmergemeinschaft. „Das ist auch mal schön“, so der Bürgermeister. „Wir als Verwaltung haben das genossen, mal nicht federführend agieren zu müssen.“ Trotz dass der Mittelweg eine verhältnismäßig kleine Straße ist, kann sie sich sehen lassen. „Das ist ein wunderbares Ergebnis“, sagte Dirk Schilling in Richtung Baufirma.

Der Schotterweg ist Geschichte. Teilnehmergemeinschaft und Gemeinde ließen den Mittelweg in Schrebitz ausbauen. Quelle: TG Schrebitz

Die Gemeinde nutzte die Gelegenheit und klinkte sich mit einem ihrer Vorhaben ins Baugeschehen ein. Sie bringt die Straßenbeleuchtung auf den neusten Stand. Dafür stellte die Gemeinde Leerrohre bereit, die für die Straßenbeleuchtung, aber auch für das schnelle Internet verwendet werden können. Um rund 10.200 Euro schmälert die Erneuerung der Straßenbeleuchtung die Gemeindekasse. Dafür werden die Freileitungen zurück gebaut. Der Strom für das Licht kommt künftig per Erdkabel. Die drei Leuchten erstrahlen wiederum durch neue, energieeffiziente LED-Leuchten.

Schutz vor Starkregen

Zuletzt standen Erik Sefkow und der Bürgermeister an einem Freitagmorgen im Juni auf dem Mittelweg. Am Abend zuvor ergoss sich – kurz und heftig – ein Unwetter über dem Ostrauer Ortsteil. Von allen Seiten schossen Wasser- und Schlammmassen ins Dorf, das im Tal liegt. Der Krebsbach, der mitten durchs Dorf fließt, trat binnen kürzester Zeit übers Ufer. Haufenweise Eiskörner lagen auch kurz nach dem Guss samt Hagel noch auf den Grundstücken.

Den Schaden verhindern konnten auch die beiden Regenrückhaltebecken im Ort nicht. Während eines gänzlich trocken blieb, wurde das andere, unweit des Mittelweges, schnell überschwemmt. Erst im November des letzten Jahres wurden die Arbeiten an dem 500 Kubikmeter fassenden Regenrückhaltebecken abgeschlossen. Das extreme Unwetter stellte sich gleich als Feuerprobe heraus. Auch wenn ein größerer Schaden abgewendet werden konnte – es hat nicht gereicht. Die Wasser- und Schlammmassen kamen von den Feldern ins Becken, traten über die Begrenzung hinaus und schwemmten auf angrenzende Grundstücke.

Nach dem Unwetter, das im Juni über Schrebitz wütete, packten Feuerwehr, Bauhof und Anwohner gemeinsam an. Quelle: Sven Bartsch

Der Bau des Rückhaltebeckens war eine Maßnahme der Teilnehmergesellschaft. „Das Becken wurde maximal möglich gebaut“, sagte Erik Sefkow schon damals vor Ort. Mehr ging nicht. Einige der Steine, die – anders als an anderer Stelle – nicht einbetoniert, sondern lose in die Erde gesetzt wurden, lösten sich und wurden weggespült. Am Regenrückhaltebecken selbst kann nicht viel nachjustiert werden.

Doch der Ausbau des Mittelweges soll zusätzliche Sicherheit bringen. Wasser- und Schlamm, die das Rückhaltebecken nicht halten konnte, traten ungehindert über den Mittelweg, der vor ein paar Wochen noch lediglich ein Schotterweg war. „Durch das Einbringen von Bordsteinen und das Anlegen einer Überlaufmulde wird das Regenwasser von den Anliegern weg, in den offenen gelegten Graben geleitet“, erklärt Erik Sefkow.

Grabenlauf wird neu aufgebaut

Im November wird dann noch der Grabenlauf zum Regenrückhaltebecken hin neu aufgebaut. Dort wurden lose Steine durch den Starkregen im Juni weggespült. Jetzt sollen größere Steine verbaut werden. Mehr kann die Teilnehmergesellschaft nicht tun. Damit schöpft sie erstmal alle Möglichkeiten aus. „Gegen solch ein extremes Unwetter ist man machtlos. Da steht die Natur über uns“, so der Vorstandsvorsitzende. Damit sich das Szenario nicht noch einmal wiederholt und die wenigstens die Anwohner am Mittelweg besser geschützt sind, wurde und wird alles getan.

Von Stephanie Helm