Asphalt statt Schotter: Mittelweg in Schrebitz wird ausgebaut

Schrebitz

Der Mittelweg in Schrebitz soll teilweise ausgebaut werden. Konkret betrifft das den Teilabschnitt zwischen Gallschützer und Zävertitzer Straße. Der Weg wird seit jeher genutzt, um die angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie die am Weg angrenzenden Grundstücke zu erreichen. Der Weg soll schon bald asphaltiert werden. Noch hat er eine Schotterdecke, zudem sind die Seitenbereiche eingewachsen. „Vorhandene Spurrinnen in den Bereich der Fahrspuren ermöglichen keine geregelte Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers“, ergänzt Erik Sefkow. Er ist Vorstandsvorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Schrebitz. Und die hat den Ausbau des Mittelweges auf dem Tisch. Seit 1999 gibt es diesen Zusammenschluss im Rahmen eines Flurneuordnungverfahrens. Das heißt: Die Teilnehmergemeinschaft in Schrebitz führt seitdem die Verhandlung über die Neugestaltung der Feldlagenflurstücke durch.

Asphalt statt Schotter

Teil dieser Neuordnung ist nun auch der Ausbau des Mittelwegs. Gebaut werden soll im Sommer dieses Jahres. Start ist dann an der Ortsverbindungsstraße nach Zävertitz, das Bauende nach zirka 220 Metern am gepflasterten Bereich des Mittelweges. Die geplante Fahrbahnbreite beträgt drei Meter. Dazu kommen 75 Zentimeter breite Bankette auf beiden Seiten. „Um eine ganzjährige Befahrbarkeit zu gewährleisten, soll der Weg frostsicher mit Asphalt befestigt werden“, so Erik Sefkow.

Der Ausbau des Mittelweges wird voraussichtlich die letzte große Baumaßnahme der Teilnehmergemeinschaft Schrebitz sein.

Gemeinde zahlt 17.500 Euro

Etwa 78.000 Euro soll die Maßnahme kosten. 80 Prozent davon werden durch Bund und Freistaat Sachsen gefördert, der notwendige Eigenanteil wird von der Gemeinde Ostrau übernommen. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Gemeinderäte zu ihrer jüngsten Sitzung. Demnach zahlt die Gemeinde 17.500 Euro. Die Mittel sind im Budget „Straßenunterhaltung“ im Haushaltsplan des aktuellen Jahres eingestellt.

Zuletzt setzte die Teilnehmergesellschaft die im Westen der Ortschaft Schrebitz gelegene Baumaßnahme „Graben Stockbrunnen“ um. Dabei wurde ein 500 Kubikmeter fassenden Regenrückhaltebecken gebaut.

Von DAZ/she