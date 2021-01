Auch Roßweiner bemühen sich vergeblich um Impftermin

Roßwein

Peter Krauses Schwiegervater ist 87 Jahre alt. Als am Montag die Information über die Medien weitergeben wurde, dass er damit zu der Personengruppe gehört, die sich zuerst um einen Impftermin bemühen dürfen, hat sich der Schwiegersohn in die Spur gemacht. Und schnell resignieren müssen. Peter Krause ist sauer. Und kann nicht verstehen, wie es sein kann, dass er jedes Mal die selbe Information über das „Serviceportal zur Impfung gegen das Corona Virus in Sachsen“ bekommt.

Die lautet nämlich: „Aufgrund der aktuellen Auslastung der Impfzentren und der verfügbaren Impfstoffmenge können wir Ihnen leider keinen Termin anbieten. Bitte versuchen Sie es in ein paar Tagen erneut.“ Nach dem ersten Versuch am Dienstagvormittag, bei dem es schon erst einmal eine halbe Stunde gedauert hat, bis Peter Krause überhaupt im Terminvergabeprogramm angekommen war, versuchte er es am Donnerstag erneut. Mit dem selben Ergebnis. Keine Chance auf einen Termin.

Noch kein Termin, aber wenigstens eine Registrierung

Als der Frust schon überhand nehmen wollte, kommt dem Roßweiner Linken-Stadtrat und seinem Schwiegervater der Zufall zu Hilfe. Beim Termin zur Pflegestufeuntersuchung in der Tagespflege des DRK am Werder, wird den Besuchern die Frage gestellt, ob sie sich impfen lassen wollen, wenn ein mobiles Impfteam demnächst in der Tagespflege Station macht. Wann das sein wird, stehe zwar auch noch nicht fest, so Krause. Aber immerhin ist sein Schwiegervater jetzt erst einmal registriert.

Peter Krause ist 60 Jahre alt, mobil und fit was Internet & Co angeht. Das Beispiel im eigenen Haushalt zeigt dem Roßweiner Linken-Stadtrat, wie unzumutbar der Weg zum Impftermin für die meisten der aktuell Impfberechtigten eigentlich ist. Gemeinsam mit Franziska Riedel vom Bürgerhaus-Team will er Abhilfe schaffen. „Wir wollen versuchen, hier in Roßwein eine Möglichkeit für Senioren zum Impfen zu schaffen.“ Schließlich gebe es fünf mobile Impfteams. Dass das nicht einfach wird, ist beiden klar. Doch der Bedarf ist groß. „Wir bekommen schon viele Anfragen bezüglich des Impfens“, so Riedel, die sich schon seit Montag vergeblich um einen fach- und sachkundigen Kontakt bemüht. „Es ist sehr mühselig, den richtigen Ansprechpartner für unser Anliegen überhaupt zu finden.“ Und was die Hotlines angeht, hat Franziska Riedel ähnlich schlechte Erfahrungen wie viele andere auch: Entweder man kommt nicht durch oder landet bei einer automatischen Rufannahme , an deren Ende es dann eine neue Hotlinenummer gibt, die man mit seinem Anliegen kontaktieren möge.

Es muss eine Chance geben, vor Ort geimpft zu werden

Am Sammel-Impftermin für über 80-Jährige Roßweiner halten die beiden fest. „Es gibt so viele, die kein Internet haben, die allein sind und die gar nicht verstehen, was man jetzt von ihnen will oder die nicht den Weg nach Mittweida auf sich nehmen wollen oder können.“ Für diejenigen müsse es doch eine Chance geben, vor Ort geimpft zu werden.

Corona bestimmt aktuell voll und ganz auch den hauptsächlich auf Telefonie beschränkten Wirkungsbereich des Bürgerhauses. Immer mehr Anfragen nach Einkaufshilfe erreichen Franziska Riedel, die damit gut zu tun hat. Aber auch Unterstützung mit der für einige unverständlichen Post vom Amt leistet sie. Vor allem aber nimmt sie viele Fragen und Unmutsäußerungen zur aktuellen Situation entgegen. „Keiner leugnet die Pandemie“, sagt sie. Aber die teils unverständlichen Regelungen und schwer nachzuvollziehenden Einschränkungen beschäftigen die Menschen.

Von Manuela Engelmann-Bunk