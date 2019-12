Döbeln

Den Januar sehnen Janine Ingolf Stuber herbei. Dann fahren die Eltern der neunjährigen Josefine wieder nach Dänemark ins Family Hop Center, um dort von den Ärzten untersucht zu werden und einen neuen, auf sie abgestimmten Therapieplan erstellt zu bekommen. Josi ist seit einer Hirnhautentzündung im Säuglingsalter mehrfach schwer behindert und hat das West-Syndrom, eine selten vorkommende Form der Epilepsie. Sie ist auf dem Entwicklungsstand eines Babys, kann nicht frei sitzen, allein stehen oder ihre Bedürfnisse äußern und ist immer auf die Hilfe anderer angewiesen. Mit einer von den Krankenkassen in Deutschland nicht unterstützen Doman-Therapie wollen die Eltern ihrer Tochter helfen, ein selbstbestimmteres Leben führen zu können. Das ganzheitliche Konzept soll ihnen helfen, kostet aber mehrer Zehntausend Euro im Jahr. Um das zu finanzieren, ist die Familie seit 2018 dabei, Spenden für ihre Tochter zu sammeln.

Rund 10.000 Euro haben 200 DAZ-Leser im vergangenen Jahr bei unserer Aktion „Licht im Advent“ für die Therapie der kleinen Josi gespendet. Finanziert werden konnte davon einer der Therapie-Termine in Dänemark. Rund 6.000 Euro kostet ein solcher Kurs die Familie, bei dem der Patient von amerikanischen Ärzten umfassend untersucht wird, Fortschritte und Entwicklungsstand dokumentiert werden und schließlich ein neuer Therapieplan erstellt wird.

Stubers sind stolz auf Josefines Entwicklung

Beim letzten Besuch in Dänemark im August ist festgestellt worden, das Josi zu flach atmet. „Seit dem machen wir zusätzlich zu unseren täglichen Übungen mit ihr auch Atemtraining“, erzählt Janine Stuber. Sie freut sich über die Fortschritte, die ihre älteste Tochter dadurch macht. „Sie hat weniger epileptischen Anfälle und sie ist sehr viel aufnahmefähiger geworden“, ist sie stolz. Momentan sei Josefine „richtig da“, wach, stärker bereit, die täglichen Übungen mit den Helfern auszuführen. Das ist wichtig. Entwicklungsmuster, die ein gesundes Kind ohne fremde Hilfe durchläuft, sollen Josefine durch permanente Wiederholungen eingeprägt werden. Die intensive Stimulation von Außen soll bewirken, dass die nicht beschädigten Gehirnbereiche die Aufgaben der geschädigten erlernen und übernehmen können. „Ihre Körperhaltung ist richtig gut geworden“, berichtet Janine Stuber, die gespannt ist, welche Ergebnisse zum Entwicklungsstand der nächste Besuch in Dänemark bringen wird.

Weniger Krampfanfälle durch Atemübungen

Dabei war das zurückliegende Jahr nicht immer nur positiv für Josefine und ihre Familie. Die gute Phase mit nur noch knapp 40 Krampfanfällen im Monat hielt nur bis Ende April. „Nach einer Grippe und Bronchitis wurden es zunehmend mehr, bis auf 77 im Mai stieg die Zahl an und das trotz der konsequenten Ernährungsumstellung, die erst zu den guten Ergebnissen geführt hatte“, berichtet Janine Stuber. Auch auf die wichtigen, täglichen Motorikübungen wirkte sich die Vielzahl der Anfälle negativ aus, und voller Bangen aber auch Hoffnung auf Hilfe machte sich die Familie im August zum turnusmäßigen Termin nach Dänemark auf. „Diese Untersuchungen sind für uns alle immer sehr anstrengend – für Josi, weil sie trotz schlechter Verfassung viele Tests überstehen muss und wir Eltern haben so viele Fragen, Sorgen und Ängste...“ Gebracht hat der August-Besuch in Dänemark die Erkenntnis, dass Josis Lunge trainiert werden muss, damit ihre Atmung wieder tiefer wird. 60 Mal am Tag wird seit dem mit dem Atemreflexbeutel geübt. Das richtige Atmen sorgt für weniger Krampfanfälle, so dass sie sich auf allen Gebieten besser weiterentwickeln kann.

Von Manuela Engelmann-Bunk