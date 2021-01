Auch nach Corona weniger Ausstellungen in Roßweiner Rathausgalerie

Roßwein

Stefan Rochlers Midissage steht gleich dreimal im Roßweiner Veranstaltungskalender für das Jahr 2021. Denn wann die Ausstellung mit Malerei, die schon seit September in der Rathausgalerie hängt, endlich „eröffnet“ werden kann – und zwar wenigstens annähernd so, wie es die Roßweiner aus der Vergangenheit kennen, mit Wein und Snacks, Musik und angenehmen Gesprächen – steht immer noch in den Sternen. Für Februar hatte Ines Lammay eine solche Veranstaltung geplant, inzwischen geht die Kulturverantwortliche der Stadt Roßwein von Mai aus. Doch auch hier gilt: Genau sagen kann sie gar nichts. Und das betrifft so gut wie alle Angebote, die sie im Veranstaltungskalender für dieses Jahr zusammengetragen hat.

Schulfestabsage war gute Entscheidung

Der größte Brocken, das Schul- und Heimatfest, ist von vorn herein ausgeplant worden. Eine gute Entscheidung, findet Ines lammay. Sie hätte es nicht gut gefunden, Gewerbetreibende und Unternehmer, die aktuell ganz andere Sorgen haben, zu agitieren, zusätzlich etwas beizusteuern. Und das hätte die Organisation des größten Festes der Stadt bedeutet. „Die Vorbereitung ist eine zu große Kraftanstrengung, als dass man es dann schnell wieder absagen kann.“ Verbindlich ist gerade nichts, aber der vorliegende Veranstaltungsplan erlaubt zumindest die Koordination. Als kleiner Ersatz für das wegfallende Heimatfest gibt es ab Ende Juli drei Termine im Kalender, hinter denen „Kultur hinterm Rathaus“ steht. Schon im vergangenen Jahr hatte sich der Sommer-Dreiklang anstelle des Weinfestes als gute Alternative und Möglichkeit für Künstler erwiesen, trotzdem irgendwie zu Auftritten zu kommen.

Neue Konzepte weiter ausbauen

Das neue Konzept fand Anklang und soll deshalb auch in diesem Jahr zum Tragen kommen. Vielleicht sogar mit einer inhaltlichen Erweiterung über ein musikalische Angebot hinaus. Das steht aber noch nicht fest. Was schon so gut wie feststeht, beziehungsweise zu befürchten sei, ist der Ausfall des Kabaretts „Die schönsten Momente“ mit Zärtlichkeiten mit Freunden. Das hatte Ines lammay schon im Dezember 2019 klar gemacht. „Wir haben schon überlegt, es weiter ins Jahr hinein zu verschieben und vielleicht auch Open air zu machen.“ Aber ob die Künstler zum neuen Termin nach Roßwein kommen, ist fraglich. „Wir verstehen, dass sie die Möglichkeiten für Auftritte nutzen wollen, wo sie die meisten Leute erreichen und die meisten Einnahmen erzielen. Sie leben schließlich davon“, sagt Ines Lammay, die nach der Schulfest-Verschiebung selbst teils dramatische Absagen erteilen musste. „Da gibt es Künstler, die erzählt haben, dass sie in ihren alten Beruf zurückgehen müssen“, nennt sie nur ein Beispiel für Schicksale, mit denen sie während dieser Telefonate konfrontiert worden ist. Auch wenn keiner eine „Schuld“ trägt: „Letztlich haben wir die Entscheidung getroffen, dass diese Leute in dem Moment kein Geld verdienen dürfen.“

Liegengebliebenes aufarbeiten

Auch die aufgezwungene Planlosigkeit fordere heraus. „Es ist ein innerlicher Kampf, sich dazu zu motivieren, am Ende vielleicht für das Nichts zu organisieren." Die Zeit jetzt biete aber auch ein paar Freiräume – um Liegengebliebenes ab- und aufzuarbeiten. Zukünftig werden ihre Kapazitäten auch mit zusätzlichen Verwaltungsaufgaben gebunden werden. Deshalb steht jetzt schon fest, dass es – unabhängig von Corona – statt der bisherigen drei Vernissagen in der Rathausgalerie nur noch zwei Ausstellungen im Jahr geben wird. Jetzt hängen Stefan Rochlers Bilder, die erst einmal noch einem Personenkreis über die Rathausmitarbeiter und Brautpaare hinaus gezeigt werden sollen. Ob dann die eigentlich im Rahmen des Schulfestes geplante Ausstellung von Bärbel Hoffmann im Juli stattfindet, steht – wie so vieles momentan – einfach noch nicht fest.

Von Manuela Engelmann-Bunk