Audi rollt in den Stadtteich von Geringswalde

Geringswalde

Ein Audi A3 ist am Donnerstagnachmittag in den Stadtteich von Geringswalde gerollt. Der Fahrer hatte das Auto offenbar in der Nähe des Teiches, der sich direkt an der B175 befindet, abgestellt. Aus noch unbekannten Gründen machte sich das Fahrzeug selbstständig und rollte in den Teich. Der Audi trieb noch etliche Meter etwa bis in die Mitte des Gewässers, lief aber mit Wasser voll und sank auf den Grund, so dass nur noch die geöffnete Kofferraumklappe herausragte.

Einsatzkräfte des THW Döbeln und der Freiwilligen Feuerwehr Geringswalde sind vor Ort, um das Auto zu bergen. Dabei werden sie von einem Taucher unterstützt. Das DRK ist mit einem Rettungsboot im Einsatz. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.

Von daz/obü