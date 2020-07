Auerschütz: Ursache für fehlendes Löschwasser gefunden

Auerschütz

Mit einer Brunnenbohrung ging die Gemeinde Ostrau dem Löschteichproblem in Auerschütz auf den Grund. Und das wortwörtlich. Denn um festzustellen, ob die Quelle überhaupt noch Wasser von unten drückt, musste mit schwerem Geschütz ans Werk gegangen werden. Über das Ergebnis informierte Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU) zur jüngsten Gemeinderatssitzung. „Der Grundwasserspiegel ist zu niedrig.“ Die Pumpe, die das Wasser nach oben in den Teich transportieren soll, funktioniert. Die nützt nur nichts, wenn sie gar nicht an das Grundwasser heranreicht. „Damals wurde etwa 7,10 Meter tief gebohrt. Das war ausreichend“, so das Gemeindeoberhaupt. Damals, das war 2011. Seitdem ist der Grundwasserspiegel gesunken. „Jetzt wurde erneut gebohrt. in etwa 20 Meter Tiefe sind wir auf Wasser gestoßen“, so Schilling. Aktuell wird geprüft, ob eine leistungsstärkere Pumpe benötigt wird.

100 Kubikmeter

Im Zuge der Arbeiten wurde auch die vorhandene Kiesfilterschicht herausgeholt und gereinigt. Sie soll teilweise erneuert werden. Während der Arbeiten wurde festgestellt, dass die vorhandene Plane im Löschwasserentnahmebecken beschädigt ist. „Das Becken soll nun mit Beton und neuer Folie verschlossen werden“, weiß Dirk Schilling.

Mehr als 100 Kubikmeter Wasser wurden zu Beginn der Arbeiten in das Auerschätzer Becken gefüllt. Darum kümmerte sich der Landwirtschaftsbetrieb Paas aus Delmschütz. Nur so konnte festgestellt werden, wie der Zustand der Anlage überhaupt ist. Mit dem Ergebnis, dass das Wasser schnell wieder absackte.

Eine von vielen

Mit den nun erledigten Arbeiten sollte der Löschteich schon bald wieder seine Aufgabe als eben solcher erfüllen können. Und im Falle eines Brandes können die Feuerwehrkameraden wieder auf das dortige Löschwasser zugreifen.

Die Löschwasserentnahmestelle in Auerschütz ist eine von vielen im Gemeindegebiet. Einige davon gehören der Gemeinde selbst, beispielsweise in Obersteina, Lützschera, Münchhof oder auch dem Biotop im Gewerbegebiet. Manche von ihnen sind verpachtet. Es gibt aber auch Fälle, wo die Löschwasserentnahmestellen, zumeist Teiche, in Privathand liegen.

Von Stephanie Helm