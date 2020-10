Auf Burg Kriebstein hat es Klick gemacht

Kriebstein

„Ach Mist, ich hab meine Maske im Auto vergessen...“ der junge Familienvater kommt nicht Drum herum und muss umkehren – den gerade geschafften steilen Anstieg vom Parkplatz zur Burg Kriebstein läuft er an diesem Sonntag zweimal. Denn ohne die Mund-Nasen-Bedeckung kommt man zwar auf den Burghof, wo die Gugelgilde aus Dresden gemeinsam mit dem Freundeskreis der Burg Kriebstein dem alten Gemäuer wieder mittelalterliches Leben einhaucht. In die Museumsräume aber geht es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie eben nur mit der Maske.

Am Eingang zur Burg wird nicht nur kassiert, sondern auch geklickt. Mit einem kleinen mechanischen Zählgerät registrieren die Mitarbeiter Besucher, die kommen und jene, die gehen. Damit behalten sie den Überblick, wie viele Gäste sich gerade hinter den Burgmauern aufhalten. Maximal 300 Gäste zur selben Zeit auf dem gesamten Gelände, höchstens 50 im Museum – das sind die Zahlen, die sich die Burgleitung für diesen Tag selbst auferlegt hat. Das ist ganz klar eine Einschränkung, denn im vergangenen Jahr besuchten zum Familientag rund 1100 Gäste Kriebstein. „Doch wir wollten die Veranstaltung nicht ganz absagen, auch im Sinne des Vereins Gugelgilde“, erklärt Veranstaltungsmanager Remo Stäglich.

Abgesehen von der zahlenmäßigen Beschränkung und dem Einbahnstraßensystem im Burgmuseum war vieles wie immer, wenn die Mittelaltergilde die Burg in besitz nimmt. Für die Kinder gab es nicht nur die Möglichkeit, als kleine Könige und Königinnen auf eine Schnitzeljagd zu gehen, sondern auf dem Hof auch Spiele, bei denen Geschicklichkeit gefragt war. Kulinarische Angebote und altes Handwerk luden auch die Großen zum Verweilen ein, die ansonsten auch beim Rundgang durch das Museum auf ihre Kosten kamen. Wer zwischendurch fast vergessen haben sollte, dass die Corona-Zahlen auch in unseren Breiten seit Tagen wieder steigen, den holten Hinweise wie „Die Hände sollst du waschen“, „Eine Schwertlänge Abstand zwischen Euch“ oder „Eintreten bitte nur zu Zweit oder im Familienverbund“ in die Realität zurück.

„Wir haben alles soweit möglich nach Draußen verlegt und sind froh, dass es nicht regnet“, freute sich Remo Stäglich. Später am Tag wurde auch wieder ein Tanz gezeigt – mit Maske, viel Abstand und bei weit geöffneten Fenstern. Am Ende durften sich die Gastgeber über insgesamt etwa 750 Besucher freuen. „Es sind alle sehr verständnisvoll gewesen“, konnte Burgchefin Susanne Thiesler am Ende des Tages berichten. „Und alle waren froh, dass wir die Veranstaltung angeboten haben.“

Von Manuela Engelmann-Bunk