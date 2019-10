Auf Crashtour durch Kriebstein

Kriebstein/Döbeln

Er soll Verkehrsschilder umgesenst haben und einem Ford Ranger hinten drauf gebrettert sein. Schaden: 4100 Euro. Blutalkohol drei Stunden später: 1,59 Promille. Zudem sei er nach den Unfällen weitergefahren. Fahrlässige Trunkenheit im Verkehr, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs listete die Anklage an Tatvorwürfen auf. Und die Fahrt selbst begann schon unheilvoll.

Anwalt sagt: Mandant ist nicht schuldfähig

„Mein Mandant war auf einer Geburtstagsfeier und hatte eigentlich nicht vor, mit seinem Pkw zurückzufahren“, sagte Rechtsanwalt Claus Freitag, der den Kriebsteiner im Prozess am Amtsgericht Döbeln verteidigte. „Gegen 23.30 Uhr wollte mein Mandant nach Hause, ist aber in den Teich vor dem Haus gefallen und war klatschnass“, so der Rechtsanwalt weiter. Darum sei sein Mandant schließlich doch gefahren. Getrunken habe der Endfünfziger aber auf der Feier nicht viel. Jedoch könne Alkohol in Verbindung mit einer seltenen Krankheit, die eine Art Eiweißreaktion auslöse und zu Bewusstseinstrübung führe, dafür verantwortlich sein, dass der Mann in den frühen Morgenstunden des 3. März mit seinem Golf bei Höfchen zunächst aufs Feld abdriftete. Ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten will er aber nicht umgefahren haben. Später krachte es noch mal auf der Schulstraße in Kriebethal, wo der Mann auf den parkenden Pick Up donnerte. Für Rechtsanwalt Freitag stand fest: Sein Mandant ist nicht schuldfähig. Den meisten Alkohol, einen Grog und mehrere Bier, habe er auf den Schreck nach dem Unfall getrunken. Der sogenannte Nachtrunk ist in Verfahren wegen Trunkenheitsfahrten allerdings auch eine beliebte Schutzbehauptung.

Strafe soll sein

Von eingeschränkter oder aufgehobener Schuldfähigkeit konnte der Anwalt weder die Amtsanwältin, die die Anklage vertrat, noch Strafrichterin Ines Opitz überzeugen, die diese Anklage verhandelte. Trotzdem schwebte wie ein Damoklesschwert ein teures Gutachten über dem Verfahren, solches einzuholen der Verteidiger per Beweisantrag gefordert hätte. Aber darauf verzichtete er, als ihm das Gericht eine Geldstrafe für seinen Mandanten in Aussicht stellte. Auf den Vorschlag des Verteidigers, das Verfahren wegen geringer Schuld gegen Geldauflage einzustellen, ließ sich das Gericht nicht ein.

Richterin rät: Lieber nicht mehr selber fahren

So wurden es 60 Tagessätze zu 25 Euro für Fahrlässige Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Denn nach dem er auf den Ford Ranger gedonnert war, fuhr der Angeklagte noch ein paar hundert Meter weiter mit dem Golf. „Ich wollte raus aus den nassen Sachen“, begründete der Endfünfziger das Wegfahren, zeigte zu guter Letzt doch noch Schuldeinsicht und Reue. „Sie sollten sich vielleicht, auch im Hinblick auf ihre Erkrankung, noch mal überlegen, gar nicht mehr Auto zu fahren“, riet Richterin Opitz dem Mann. Der kann zwar in zwei Monaten nach Ende der Sperrfrist wieder eine Fahrerlaubnis beantragen, wird diese aber wohl nur bekommen, wenn er den „Idiotentest“ besteht.

