Leisnig/Chemnitz

Leisnig, der beschauliche Marktplatz, die Oberlanggasse, dazwischen das „Hinterland“ vom sogenannten Quartier 11, alles zusammen direkt vis-à-vis vom Rathaus – wer denkt, dass sich die kriminellen Umtriebe in Leisnig im Verborgenen abspielen, ist von der Realität weit entfernt – zumindest in dem Vorfall vom 7. August 2019. Verhandelt wird er vor der 5. Großen Strafkammer am Landgericht Chemnitz unter Vorsitz von Richterin Petra Kürschner.

Erpressung und Körperverletzung

Vor Gericht stehen die Frau sowie ein Mann wegen schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. Der Mann soll einen am Markt wohnenden Leisniger an dessen Wohnungstür unter Druck gesetzt haben, angeblich geschuldetes Geld zurückzuzahlen. Der Angeklagte droht mit der Waffe, schlägt dem Heimgesuchten mit dem Schlagstock ins Gesicht.

Zur Stunde wird in Chemnitz wieder verhandelt. Lesen Sie, was sich zuvor vor Gericht abspielte und später auf LVZ.de unseren Bericht vom Verhandlungstermin am Montag.

Von sro/diw