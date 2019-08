Döbeln

Döbelns Zugpferd Nr. 1 hatte am Freitag Besuch von Sachsens FDP-Chef Holger Zastrow. Der war mit dem Motorrad gekommen und hatte noch sechs Parteifreunde auf motorisierten Zweirädern mitgebracht.

Per Pedes waren Constanze Cyrnik, FDP-Direktkandidatin für den Wahlkreis Döbeln, und Bernd Wetzig, stellvertretender Kreisvorsitzender, zum Pferdebahnmuseum gekommen, wo die Teilnehmer der liberalen Sommertour von ihren PS-starken Zweirädern auf die Ein-PS-Straßenbahn umstiegen. Und bevor Elko die Fahrgesellschaft durch Döbeln zog, begrüßte Holger Zastrow den Wallach. Und das sogar namentlich. Man kennt sich nämlich. „Der Elko hat uns schon mal gezogen“, sagt der FDP-Chef dazu.

Zwei Zugpferde: Sachsens FDP-Chef Holger Zastrow begrüßte Elko, der die Pferdebahn mit Sachsens Liberalen durch Döbeln zog. Quelle: Gerhard Schlechte

Während der Fahrt hörten die FDP-Leute dann von Jörg Lippert, Vorsitzender des Döbelner Pferdebahnvereins, wie sich dieses Verkehrsmittel entwickelt hat und durch welch glückliche Fügungen der

Wagen zu dem Verein gelangte, der ursprünglich zur elektrischen Straßenbahn in Meißen gehörte, dann als Hühnerstall diente und den der Verein für relativ kleines Geld restaurieren lassen konnte – weil es viel Fördermittel gab und eine Ausbildungsakademie den Wagen als Lehrlingsobjekt nutzte. Gegen das Quietschen in den Kurven gibt es noch kein Rezept. „Ich habe dazu mal eine 95 Jahre alte Zeitzeugin gefragt, die als Kind in der Pferdebahn mitgefahren ist. Sie sagte: Ist alles wie früher“, sagt Jörg Lippert dazu.

Von Dirk Wurzel