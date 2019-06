Rosswein

Wohltuend ruhig ist es auf dem Hartenberg, bis auf das Zwitschern der Vögel ist in der Gartenanlage kaum ein anderes Geräusch zu hören. Die Sonne brennt, schon am Vormittag. Heike Peutert und Frank Stephan schwingen die Hacke, lockern die Erde auf zwischen Radieschen, Möhren und Salat, um die Reihen von Unkraut zu befreien.

Die beiden sind Ein-Euro-Jobber und betreuen von April bis Oktober zwei der insgesamt fünf Tafelgärten, die es in den Roßweiner Gartenanlagen „Waldfrieden“ auf dem Hartenberg und im Muldental gibt. Alles, was hier geerntet wird, geht kostenfrei an die vom Verein Netzwerk betriebene Tafel in Döbeln, die das Obst und Gemüse für die Ausgabe an Bedürftige oder eben auch zum Kochen nutzt. Für die Region Döbeln ist das Projekt Tafelgärten vom Bildungszentrum Döbeln des Bildungswerks der Sächsischen Wirtschaft Döbeln (BSW) initiiert worden. Es geht nun schon ins zehnte Jahr.

Gute Sache: Von Bedürftigen für Bedürftige

Fünf Jahre davon ist Heike Peutert dabei. Für die Roßweinerin ist das durch das Jobcenter Mittelsachsen finanzierte Projekt eine Möglichkeit der Beschäftigung. Vor allem ansonsten schwer vermittelbare Arbeitssuchende, die dem ersten Arbeitsmarkt aus verschiedensten Gründen sehr fern stehen, haben hier eine Chance. Frank Brückner, Leiter des Bildungszentrums Döbeln, weiß, dass die Mitarbeiter in den Tafelgärten die Arbeit recht gern machen. „Es ist von Bedürftigen für Bedürftige“, beschreibt er, warum das Projekt erfolgreich ist. Abgesehen davon profitieren gleich drei Seiten: Die Langzeitarbeitslosen, die Tafel und nicht zu vergessen die Kleingartenanlagen, in denen mehr Parzellen brach liegen, als den Vereinen lieb ist.

Mit 10 Gartensparten in der Region arbeitet das BZ Döbeln zusammen. Neben den beiden Roßweinern, in denen insgesamt vier Leute Beschäftigung finden, gibt es in diesem Jahr Tafelgärten in Döbeln und Waldheim. Im vergangenen Jahr musste das Projekt pausieren, da gab es kein Geld vom Jobcenter. „Hintenraus war es ganz gut so, wegen der großen Hitze wäre man mit dem Gießen gar nicht hinterher gekommen.“

Von 8 bis 13 Uhr geht der Dienst von Heike Peutert und Frank Stephan jeden Tag. „Wenn es so heiß ist wie dieser Tage, steht es den Mitarbeitern auch frei, früher anzufangen“, sagt Frank Brückner. Für das Wochenende gibt es einen Gießdienst, schließlich richtet sich Obst und Gemüse im Anbau nicht nach Werktagen.

Kartoffeln, Möhren, Tomaten – hier wächst alles

Zwischen den Anlagen der Kleingärtner auf dem Hartenberg gedeiht in den beiden ordentlichen Tafelgärten so ziemlich alles, was die gesunde Küche vertragen kann: Salat, Möhren und Kohlrabi, Radieschen, Rettiche und Bohnen, Zwiebeln, Tomaten und Gurken, Zucchini und Kürbisse. „Auch Kartoffeln haben wir angebaut“, sagt Frank Stephan und zeigt auf den ein paar Meter weiter unten liegenden zweiten Tafelgarten auf dem Hartenberg. Er ist das erste Jahr als Mitarbeiter in den Tafelgärten beschäftigt. Genauso wie seine Kollegin hat er selbst auch einen Garten. Die beiden wissen umzugehen mit Hacke & Co. Zu tun gibt es für die Tafelgärtner täglich genug. Bald schon geht es in die Ernte. Dann können auch Johannis- und Stachelbeeren gepflückt werden.

Die Ertragsliste des Döbelner Tafelgärten-Projektes von vor zwei Jahren kann sich sehen lassen: 1092 Kohlrabi, 817 Bund Radieschen, 535 Kilo Gurken, 332 Kilo Tomaten, 738 Salate, 236 Kilo Kartoffeln, 161 Kilo Rote Beete, 28 Kilo Johannis- und Brombeeren – die Liste lässt sich um ein Vielfaches erweitern. Dazu kamen jede Menge Kräuter: Petersilie, Dill und Bohnenkraut, Basilikum, Pfefferminze und, und, und.

Von Manuela Engelmann-Bunk