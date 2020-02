Auf Haßlauer Birkenhof zieht wieder Leben ein

Roßwein

Der ehemalige Birkenhof in Haßlau wird bald wieder mit Leben erfüllt. Zumindest das Gelände, auf dem der unter Denkmalschutz stehende geschlossene Vier-Seiten-Hof zuletzt dem Verfall preisgegeben war. Obwohl den Denkmalschutz die Genehmigung des Abrisses schmerzte, erteilte sie diese doch. Denn der klassische Mehrseithof, den es in seiner Geschlossenheit nur noch selten in der Region gibt, war in einem verheerenden baulichen Zustand. Nach dem Abriss gibt es nun einen Bauantrag für das Gelände in Haßlau, das sich in der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses befindet. Der neue Eigentümer möchte ein Eigenheim im Bungalowstil darauf bauen und der Technische Ausschuss stimmte dem Antrag in seiner jüngsten Zusammenkunft zu.

Auch drei weiteren Bauvorhaben erteilte das Gremium seine Zustimmung. So etwa einem Antrag auf Wohnraumerweiterung in Seifersdorf. Die Grundstückseigentümerin stellte einen Antrag auf Vorbescheid, um abzuklären, ob ihre Bauvorhaben auf den betreffenden Grundstücken durchgeführt werden können. neben dem Ausbau eines vorhandenen Hauses plant sie auchdie Errichtung eines Flachbaus, der später als gewerblicher Turnraum genutzt werden soll.

Im Wohngebiet Etzdorfer Straße, konkret in der Freiberg am Neckar Straße 7 und 9 hat ein Antragsteller vor, auf zwei Flurstücken jeweils ein Wohnhaus mit Garage zu errichten. Unter anderem, weil auf den Dächern eine Photvoltaikanlage Platz finden soll, wurde auch der Antrag auf Abweichung von den Vorschriften im Bebauungsplan für das Wohngebiet gestellt.

Abweichungen von Bebauungsplan genehmigt

Die sehen nämlich eine Dachneigung von 33 bis 45 Prozent vor; um die Solaranlage aufbringen zu können, darf die Dachneigung aber nur 30 Prozent sein. Außerdem sollen die Wohnhäuser nicht wie vorgeschrieben parallel zur Straße stehen, sondern im rechten Winkel zur Straße. Bauamtsleiter Dirk Mehler, der die Beschlussvorlage erläuterte, wies noch einmal darauf hin, dass man froh sein könne, dass die beiden Grundstücke überhaupt bebaut werden, da sie ja doch aufgrund ihrer Lage direkt an der Straße einem gewissen Lärmpegel unterliegen. Der Ausschuss stimmte den Anträgen einstimmig zu.

Neue Balkone für Döbelner Straße

Genauso wie dem Antrag der Wohnungsgenossenschaft Süd, die in der Döbelner Straße 31, 33 und 35 eine Anlage mit 20 Balkonen errichten möchte. Diese sollen an der Südseite angebaut werden, sind aus Stahl und haben jeweils eine Größe von 7 Quadratmetern.

Von Manuela Engelmann-Bunk