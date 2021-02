Auf Hausbooten von der Fuchswerft steht „made in Döbeln“

Döbeln

Urlaub in Deutschland ist angesagter denn je. Das hat auch, aber nicht nur mit Corona zu tun. Heiko Luckweil, der in Mecklenburg-Vorpommern Hausboote und Yachten für den Urlaub auf dem Wasser vermietet, hat das in den vergangenen Jahren zu spüren bekommen. Die Nachfrage steigt stetig. Inzwischen ist die Flotte des Döbelners auf 25 Boote angewachsen. Nach 20 Jahren Erfahrung bei der Vermietung von weltweiten Fabrikaten hat er sich entschlossen, mit seinem Team nun auch selbst Hausboote zu bauen – die ersten drei sind vergangenes Jahr zu Wasser gelassen worden und waren auch gleich durchweg in Vermietung.

Heiko Luckweil war früher in Döbeln schon mit Autos erfolgreich. Jetzt baut er in seiner Heimatstadt Hausboote. Quelle: Sven Bartsch

In alte Halle zieht wieder neues Leben ein

Gebaut wurden die Ferienhäuser auf Schwimmkörpern in Mecklenburg-Vorpommern, unter freiem Himmel, was sich als nicht ganz so günstig erwies. „Dort oben haben wir eben keine Halle, keine Hubtechnik etc.“, erzählt Heiko Luckweil, der früher in Döbeln fast drei Jahrzehnte lang Autos verkauft und repariert hat. In seiner Wohnheimat hat er die schon. Im Mochauer Gewerbegebiet Fuchsloch stand eine Fahrzeughalle aus privater Nutzung lange leer. Jetzt ist dort die „Fuchswerft“ eingezogen, die ihren Namen in Anlehnung an den Standort im Gewerbegebiet trägt und eine von zwei Werften dieser Art in Sachsen ist.

Im Gewerbegebiet Fuchsloch gibt’s ein neues Unternehmen – die Fuchswerft Quelle: ME

Zukünftig baut Heiko Luckweil seine Hausboote hier. Gerade sind zwei der 13 mal 4,20 Meter großen Gefährte in Arbeit. Vier Leute bauen daran, rund vier Monate wird es dauern, bis sie fertig sind. Dass kein Wasser in der Nähe ist, spielt keine Rolle. Wenn der Bau abgeschlossen ist, werden die Boote mit einem großen Kran verladen und dorthin gefahren, wo sie gebraucht werden. Die beiden aktuellen sollen Heiko Luckweils Charter-Flotte verstärken. Auf Anfrage – und die gibt es tatsächlich – baut er seine Boote aber auch für den Privatkauf.

Seine schwimmenden Ferienwohnungen gehören in den Bereich „gehobener Standard“. Der gelernte Stahl- und Rohrleitungsbauer, Versicherungskaufmann und Kraftfahrer hat seine ganze Erfahrung als Unternehmer in das Konzept einfließen lassen.

Wintertaugliche Ferienhäuser auf Schwimmkörpern

In Bewegung versetzt werden die Hausboote mit einem 50-PS-Antriebsmotor, zum besseren Manövrieren haben sie ein Bug- und Heckstrahlruder. Und sie sind völlig autark, ausgestattet mit Solar und Riesenspeicherkapazität in Lithium-Ionen-Batterien. An Bord liegen immer 230 Volt an. Die beiden neuen Objekte, die jetzt gerade in der Fuchswerft entstehen, sind sogar wintertauglich, bekommen eine entsprechende Dämmung. Eine Klimaanlage gehört ebenso zur Ausstattung wie zwei Bäder, zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten und ein Salon mit großer Ausziehcouch. Und eine Warmwasserheizung, erklärt Heiko Luckweil stolz nur einen Unterschied zu anderen Hausbooten, die mit relativ lauten Luftheizungen ausgestattet sind.

Die Schwimmkörper, die genauso wie das Stahlgestell darüber in Deutschland hergestellt sind, stehen bereits montiert in der Halle, jetzt beginnen die Handwerker gerade mit dem Aufbau. Der ist aus Holz, genauso wie die Fenster und Türen, die von einer Roßweiner Tischlerei geliefert werden. „Die Optik wird diesmal nordisch Rot“, verrät Heiko Luckweil, der in Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig auch viele Kunden aus der sächsischen Heimat begrüßt. Gesteuert werden dürfen seine Hausboote übrigens führerscheinlos, allerdings mit Charterschein auf Binnengewässern.

Von Manuela Engelmann-Bunk