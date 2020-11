Auf Lindners Hof in Gleisberg gibt’s Futter für Leseratten

Gleisberg

Martina Lindners Bücherschrank ist groß. Im Erdgeschoss ihres Wohnhauses auf dem Hof in Gleisberg füllen hunderte Medien einen eigenen kleinen Raum. Die Bücher, Zeitschriften, Spiele, CDs und DVD gehören ihr allerdings nicht persönlich. Doch die 54-jährige Reitlehrerin gibt dieser Bücherwelt ein Zuhause und ermöglicht anderen Leseratten den Zugang dazu. Seit fünf Jahren betreut Martina Lindner die Gemeindebibliothek in Gleisberg. Neben Pferdesportartikeln und Aquarium können die Dorfbewohner nicht nur Medien ausleihen, sondern auch mal einen Schwatz halten. Martina Lindner liebt ihre kleine Ausleihe. Und ist selbst einer ihrer besten Kunden.

Vor der Tür miaut es ab und an. Ansonsten herrscht himmlische Ruhe auf dem Hof, der seit zwölf Jahren der Familie Lindner gehört und seit dem sukzessive modernisiert wurde. „Als wir die Räume hier unten neu gemacht haben, kam unser Ortsvorsteher Bernd Handschack auf uns zu und fragte, ob wir uns vorstellen könnten, einen Raum für die Bibliothek zur Verfügung zu stellen“, erinnert sich Martina Lindner. Das war 2014. Damals war die Außenstelle der Kreisergänzungsbibliothek noch im ehemaligen Schulgebäude untergebracht. Doch dort konnte sie nicht bleiben, die Bedingungen waren schlecht, es war kalt und feucht.

Anzeige

Auf Lindners Hof findet die Gemeinde schließlich nicht nur ein neues Dach über dem Kopf, sondern in der bücherliebenden Hausherrin auch gleich eine Verantwortliche, die die Ausleihe betreut. Im November vor fünf Jahren öffnet die Gemeindebibliothek wieder. Seit dem ist die Leserschaft ständig gewachsen. Von anfänglich 20 Kunden auf mittlerweile 72 Leser. Allein 30 davon sind Kinder und Jugendliche.

Rund 2000 Medien stehen den Gleisbergern hier zur Verfügung. Romane und Sachbücher, Zeitschriften, Hörbücher, Filme und Musik-CD. Kinderbücher und Spiele ebenso. Jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr öffnet Martina Lindner ihr Bücherstübchen. Außerhalb dieser Zeiten kommt sie auch mal mit ihren Reit-Kindern hier vorbei, wenn das Wetter für Aktivitäten draußen nicht ganz so gut passt. Oder der Kindergarten kommt zu Besuch.

Der fast zweimonatige Lockdown ab 17. März, die Corona-Krise, hat das Leseverhalten der Gleisberger beeinflusst. „Es wird eindeutig mehr gelesen, viel mehr ausgeliehen“, weiß Martina Lindner. Sie ist froh, dass jetzt im November, wo den Leuten nahezu jegliche Kultur verschlossen bleibt, die Bibliotheken weiter öffnen dürfen. Heimatbücher, Biografien, heitere Romane – das sind die Bücher, die in Gleisberg besonders gern gelesen werden.

Martina Lindner selbst ist Fan von Biografien und Tatsachen-Romanen. Auch Sachbücher, die sich mit dem Garten oder der Gesundheit befassen, liebt sie. „Wenn neue Bücher kommen, dann packe ich mir immer eine eigene Kiste. Und die ist riesengroß“, sagt sie und lacht. Viermal im Jahr wird der Bestand in der Gleisberger Bibo zu einem Viertel ausgetauscht. Dafür sorgt die Kreisergänzungsbibliothek Mittelsachsen. Die Einrichtung der Mittelsächsischen Kultur gGmbH sorgt für eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit den Leistungen einer Bibliothek. Und das vor allem im ländlichen Raum. Martina Lindner ist froh, dass es dieses Angebot gibt und dankbar über das Vertrauen, das ihr von der Gemeinde entgegengebracht wird. So lange es geht, will sie die Bibo in Gleisberg weiter betreuen. „Ich mache das bestimmt noch 20 Jahre“ sagt sie und lacht wieder. Schließlich ist auch noch nicht alles fertig. Damit sich die Leser noch wohler fühlen und vielleicht auch mal draußen vor der Tür einen Schwatz machen können, soll irgendwann noch eine kleine Sitzecke eingerichtet werden.

Von Manuela Engelmann-Bunk