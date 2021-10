Auf Müllers Spuren: Verschönerer wandern durch den Waldheimer Herbst

Waldheim

Auf den Spuren der Mühlen vergangener Tage wandelt der Waldheimer Verschönerungsverein am Sonntag. Die Herbstwanderung des Vereins führt über die Waldheimer, Kriebsteiner und Erlauer Flur.

„Eigentlich sollte die Runde etwa länger sein. Aber dann hätten wir es nicht pünktlich zum Mittagessen in Kriebethal geschafft“, sagt Wanderleiter Heinz Thieme. Und die Mittagspause ist bei den Wanderungen des Verschönerungsvereins immer wichtig. Zumal in diesem Fall Stärkung Not tut, denn nach der Pause in Kriebethal geht es bergauf. Am Schweikershainer Bach entlang gen Beerwalde und dann rüber nach Reinsdorf. An dieser Strecke standen mal zwei Mühlen. Mindestens einer dieser Mahlhäuser hat der Waldheimer Heimatfotograf Kurt Walde ein fotografisches Denkmal gesetzt hat. Die andere stand bei Reinsdorf am Schweikershainer Bach, etwa bis 1970. Übrig sind von dieser Mühle nur noch die Grundmauern und der Mühlteich existiert noch.

Die etwa 15 Kilometer lange Wanderung beginnt am Rathaus. Dann führt sie über den Oberwerder bis zum Napoleonstein. Von dort aus folgt der Aufstieg nach Schönberg durch die Gartenanlage. Dann geht es durch Schönberg und weiter über die Pflaumenallee bis nach Kriebethal, wo die Wanderer Mittag machen.

Nach dem Mittag schlagen sie den entlang des Schweikershainer Baches ein. „Vom ersten bekannten Waldheimer Hobbyfotografen Kurt Walde (1899-1988) existieren mehrere Aufnahmen von Kuhns Brettmühle an der Mündung zur Zschopau. Bei der Wandervorbereitung wurde noch eine weitere Mühle entdeckt“, sagt Heinz Thieme. An beiden Standorten wird es Informationen zu den Bauwerken geben. Der Rückweg führt dann über Reinsdorf, Gilsberg und das Sauergras. Kurz nach 15 Uhr wollen die Wanderer das Waldheimer Rathaus wieder erreichten. Die Teilnahme an der Wanderung erfolgt in eigener Verantwortung.

Die Herbstwanderung des Verschönerungsvereins Waldheim beginnt am Sonntag, dem 10. Oktober, vor dem Waldheimer Rathaus. Um zehn Uhr soll es losgehen, die Veranstalter haben nichts dagegen, wenn die Teilnehmer schon etwas früher da sind.

Von Dirk Wurzel