Auf Pilzjagd gehen und Roßwein legal mit Graffiti verschönern

Rosswein

Mit besprühten Wänden, beziehungsweise jenen, die sie unerlaubter Weise produzieren, steht Roßwein auf Kriegsfuß. In den Griff bekommen hat die Stadt das Problem der beschmierten Hauswände noch nicht. Auch die jüngste Auslobung einer Prämie für sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Übeltäterhat noch zu keinem Ergebnis geführt. Im Bürgerhaus hat man sich Gedanken gemacht, wie man – vielleicht – das Problem an der Wurzel packen könnte. Nach dem ersten Sprüh-Workshop, dessen Ergebnissenun an der Wand des Kräutergartenhauses präsentiert werden, gibt es nun ein weiteres Angebot für Jugendliche, die gern mit der Sprühflasche unterwegs sind. Völlig legal darf der eigenen Kreativität im öffentlichen Raum Ausdruck verliehen werden. In einer Graffiti-Ferienwoche vom 21. bis 25. Oktober, die das Bürgerhaus mit Unterstützung der enviaM, dem Jugendhaus, der Stadt und Künstlern der Region organisiert, gibt es nicht nur eine Einführung in die Grundlagen der Graffiti-Kunst. Während dieser Woche soll auch das alte Trafo-Häuschen in der Uferstraße zu einem echten Hingucker gestaltete werden – mit der Sprühflasche natürlich.

Los geht das Ganze am Montag, 21. Oktober, 10 Uhr. Ende wird gegen 15 Uhr sein. Für Mittagsverpflegung ist gesorgt und beendet wird die Woche mit einer gemeinsamen Abschlussfeier am Freitag. Um besser planen zu können, bittet das Bürgerhaus-Team um Voranmeldungen, feut sich aber trotzdem auch über spontane Unterstützung,

Schon am Sonnabend der kommenden Woche (28. September) wird es eine Pilzwanderung mit Pilzberater Stefan Lorenz geben. Treffpunkt dafür ist der Bahnhof, 9.30 Uhr. Ziel ist der Gersdorfer Forst. Sollte es extrem trocken sein, fällt der Wanderung aus. Wer sich vergewissern will, ob die Wanderung stattfindet, einfach im Bürgerhaus noch einmal nachfragen (034322/581431).

Von Manuela Engelmann-Bunk