Auf dem Spargelhof in Pulsitz gackert’s

Pulsitz

Schertenleibs sind auf das Huhn gekommen. Oder eher: auf zwölf Hühner. Auf dem Spargelhof ist ein kleines Hühnermobil eingezogen. Zwölf Hühner gackern seitdem in Pulsitz. Blausperber und Sussex heißen die Hühnerrassen. „Das sind gute Anfängerhühner“, erklärt Mathias Schertenleib. „Die ziehen wir bei uns auf dem Grundstück auf der Wiese hin und her.“ Für den Landwirt ist es der erste Versuch als Hühner-Besitzer. Doch schon jetzt hat er große Pläne. In naher Zukunft sollen bis zu 30 Hühner einziehen. „Für 50 ist unser Hühnermobil ausgelegt“, sagt er. Damit das Federvieh auch reichlich Eier legt, hat Mathias Schertenleib es den neuen Familienmitgliedern richtig schön gemacht. Sie leben in einem richtigen Spielparadies.

Neben den Hühnern ist noch etwas anderes bei den Schertenleibs in Pulsitz eingezogen: ein Selbstbedienungs-Kühlschrank inklusive Vertrauenskasse. Dort können sich Kunden zu jeder Zeit die Produkte vom Spargelhof holen. Im Angebot und immer vorrätig sind Kartoffeln und zwar alle drei Kochtypen inklusive der rotschaligen Laura, rote und weiße Zwiebeln und die Eier vom Hühnerzuwachs. Alles aus eigener Produktion. Nur den Spargel wird es dort nicht geben. „Wir sind zur Spargelsaison sowieso immer vor Ort“, sagt Mathias Schertenleib. Und der Wein darf ebenso nicht im Kühlschrank stehen. Nicht etwa aus Geschmacksgründen sondern wegen der Altersfreigabe. Damit sich auch wirklich nur volljährige Kunden den Wein holen, muss dafür geklingelt werden. Oder aber während der Öffnungszeiten im Hofladen vorbeigekommen werden. Der hat Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, mit kleiner Mittagspause zwischendurch, sowie samstags von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Selbstbedienungs-Kühlschrank gibt’s Kartoffeln, Zwiebeln und Eier – rund um die Uhr. Quelle: Sven Bartsch

Seit zwei Wochen steht der Selbstbedienungs-Kühlschrank der Schertenleibs und die Resonanz überraschte. „Es ist mehr Betrieb als wir dachten“, sagt der Pulsitzer. Alle Produkte kosten zwischen einem und drei Euro. Bezahlt wird über eine Kasse des Vertrauens.

Von Stephanie Helm