Zollschwitz

Am Mittwochvormittag ist eine 50-jährige Autofahrerin auf der S 34 von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Böschungsrand gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau kurz vor 10 Uhr aus Richtung Leisnig kommend in Richtung Naundorf unterwegs. Auf Höhe Zollschwitz kam sie mit ihrem Wagen in einer Linkskurve nach Rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall zog sich die 50-Jährige schwere Verletzungen zu. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten mit etwa 15.000 Euro.

Von ap/DAZ