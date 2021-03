Auf der Zielgeraden: Lüttewitzer Hort wächst weiter

Lüttewitz/Zschaitz

Das markante Bullauge erkennt man schon: Der Anbau am Hort „Freche Stifte“ in Lüttewitz nimmt immer weiter Form an. Die Gewerke sind seit Wochen vor Ort, um mehr Platz zu schaffen. Nachdem sich zuerst das Zschaitzer Baugeschäft Konrad um die notwendigen Betonarbeiten kümmerte, folgten die Holz- und Dacharbeiten, ebenso wie Heizungs- und Elektroarbeiten. Das ging alles Hand in Hand. Sogar die Fenster sind schon drin – inklusive dem besagten Bullauge. Eins davon ist schon Teil des bestehenden Hortgebäudes. Nun bekam auch der Anbau ein solches rundes Fenster.

Platz für weitere 24 Kinder

Wie der Anbau einmal aussehen wird, wenn er im Frühjahr fertig wird, erkennt man am Rohbau schon jetzt sehr deutlich. Knapp 60 Quadratmeter groß ist der Ergänzungsbau. Architektonisch gleicht er dem Stil des bisherigen Objektes. Weitläufige Räumlichkeiten. Ein großer offener Raum, aufgeteilt in drei Ebenen. Bei Bedarf lässt sich der Raum mittels einer Schiebe- beziehungsweise Falttür auf die Hälfte abteilen. Diese Tür wird in der Decke hängen und via Schienen im Boden geführt werden. Für den Raum sind jeweils eine Mädchen- und eine Jungentoilette nötig. Der Zugang soll sowohl über das jetzige Hortgebäude als auch über die Terrasse möglich sein. Am Ende soll zusätzlicher Platz für 24 Kinder entstehen. Und der wird dringend benötigt, denn schon jetzt platzt der Hort aus allen Nähten. Vorübergehend dient die Aula der ebenfalls auf dem Gelände liegenden Kindertagesstätte „Waldspatzen“ den Hortkindern als Hausaufgabenzimmer. Solange bis im Hort selbst dann genügend Platz ist.

Um während der Bauarbeiten nicht in Zeitverzug zu geraten, wurden schon zügig alle notwendigen Materialien bestellt. So entstand kein Leerlauf. 250.000 Euro kostet der Anbau an den Hort. Zu 80 Prozent wird die Maßnahme aus Leader-Mitteln gefördert.

7.000 Euro teurer

Doch nicht nur der Anbau am Hort ist neu. Auch das Außengelände von Hort und Kindertagesstätte bekommt eine Rundumerneuerung. Weil sich durch den Anbau die Fläche des bisherigen Außengeländes reduziert, soll umgedacht werden. Relativ kurzfristig erfuhr man von der Chance, dafür Fördermittel aus dem Leader-Budget zu erhalten. Die Gemeinde bewarb sich – und erhielt den Zuschlag. Mit rund 121.000 Euro schlägt die Maßnahme laut Kostenschätzung zu Buche. Auf die Gemeinde würde ein Eigenanteil von etwa 24.000 Euro fallen. „Drei Angebote wurden abgegeben. Mit allen liegen wir etwa 7.000 Euro über den geschätzten und zur Förderung beantragten Kosten“, erklärt Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). „Wir können versuchen, noch irgendwo Einsparpotenzial zu finden, ansonsten erhöht sich unser Eigenanteil. Das würden wir aber auch hinkriegen.“

Zu viel Beton

Bereits im August letzten Jahres erledigten die Bauhofmitarbeiter schon die ersten Handgriffe. Sie bauten die Schaukel zurück und nahmen das Pflaster auf. So viele Arbeiten wie möglich sollten schon im Vorfeld erledigt werden, damit es jetzt umso schneller los- beziehungsweise weitergehen kann.

„Geplant ist es, das Gelände kindgerechter zu gestalten. Es ist gerade doch recht viel Beton verarbeitet“, so das Gemeindeoberhaupt weiter. Außerdem soll ein nachhaltiger Natur-Abenteuer-Spielplatz gebaut werden. „Für jedes Alter soll etwas dabei sein“, erklärt Immo Barkawitz.

So schnell wie möglich sollen die Arbeiten am Außengelände jetzt beginnen. All zu viel Zeit bleibt nicht mehr. Bis Ende September muss alles abgerechnet sein. Den Zuschlag für den Auftrag bekam die Firma Hofmann aus Zschaitz, die sich auf Landschafts- und Freiflächengestaltung spezialisiert hat. Gemeinderatsmitglied Lutz Hofmann (Freie Wähler) musste sich für die Zeit der Abstimmung verkrümeln. Er ist der Firmenchef.

Von Stephanie Helm