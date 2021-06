Döbeln

Seit Montag sind an jedem Vormittag wieder Planschgeräusche und Kinderstimmen aus dem Döbelner Stadtbad zu hören. In der Schwimmhalle haben die Grundschüler der Region wieder mit dem Schwimmunterricht begonnen. Zwölf Grundschulen aus der gesamten Region haben ihre Klassen angemeldet. Die Grundschulen Ostrau und Geringswalde machten am Montag den Anfang. Je eine Doppelstunde pro Klasse soll es jetzt bis zu den Ferien jede Woche geben.

Am Dienstag waren die zweiten Klassen der Döbelner Kunzemann-Grundschule am Start. Schulleiterin Birgit Frainge war hier als Schwimmlehrerin am Beckenrand, gemeinsam mit Berit Günther, Klassenleiterin der 2b und Lisa Grünert, Referendarin in der 2a. Am Beckenrand gab es zunächst Trockenübungen der Schwimmtechnik. Gegenüber am Einmeterbrett wurde später schon mal mutig ein Sprung ins tiefe Wasser geprobt.

Auch Ferienkurse geplant

Aktuell sind die Zweitklässler für den regulären Schwimmunterricht am Start. Doch auch für die dritten Klassen, die durch die Pandemie viel Schwimmunterricht eingebüßt hatten, gibt es Angebote. Die Grundschulen der Region dürfen im Sommer die Döbelner Schwimmhalle zum Nachholen des versäumten Schwimmunterrichts nutzen. Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling hat schon mal 55 Schulkinder aus seiner Gemeinde gemeldet, die in den ersten beiden Ferienwochen Seepferdchen- oder Fortgeschrittenenkurse mit ihren Lehrern absolvieren.Auch Harthas Bürgermeister Ronald Kunze hat seine Schulen abgefragt. Hier ist die 5. und 6. Ferienwoche avisiert. Die sechs Döbelner Grundschulen und die Evangelischen Grundschule Technitz haben ebenfalls Bedarf angemeldet. Hier ist die 4. und 5. Ferienwoche vorgesehen. Die Döbelner Stadtwerke, welche das Döbelner Stadtbad betreiben, haben festgelegt, dass die Schwimmhalle parallel zum Freibadbetrieb über den Sommer für Schulen und Schwimmkurse offen gehalten wird.

Der Schwimmunterricht hat wieder begonnen, wie hier für die 2. Klassen der Kunzemannschule Döbeln. Quelle: Sven Bartsch

Rückstand auf der Anmeldeliste im Sommer aufholen

Corona hat die Anmeldezeiten für Kinderschwimmkurse des Stadtbades enorm anwachsen lassen. „Wir wollen mit den Sommerkursen diesen Rückstau abbauen. Denn Schwimmenlernen ist einfach wichtig, im Ernstfall sogar lebenswichtig“, sagt Stadtwerke-Chef Gunnar Fehnle. Vier bis fünf Schwimmlernkurse will das Stadtbad über den Sommer mindestens anbieten.Für das Personal wird dieser Doppelbetrieb ein Kraftakt. „Aber alle sind nach der Kurzarbeit wegen Corona auch hochmotiviert“, freut sich der Geschäftsführer. Auch wer sein Kind noch nicht angemeldet hat, kann sich noch im Stadtbad melden. Ziel ist es, bis September den Rückstau so abzuarbeiten, dass alle Kinder oberhalb des Vorschulalters Schwimmen können und dann wieder die reguläre Altersgruppe der Vorschulkinder ab fünf Jahre für die neuen Kurse ab Herbst angemeldet werden kann.

Freibad öffnet voraussichtlich Mittwoch

Im Freibad wurden am Mittwoch vom Gesundheitsamt Wasserproben genommen. Der Stadtwerke-Geschäftsführer hofft, dass nach Untersuchung der Proben eine zügige Freigabe erfolgt und das Döbelner Freibad nächsten Mittwoch in die Freiluftsaison starten kann.

Vor dem Hintergrund sinkender Corona-Zahlen und möglicher weiterer Lockerungen planen die Stadtwerke Döbeln verschiedene Veranstaltungen zu ihrem 30. Jubiläum in diesem Jahr. So soll es am 17. Juli auf dem Stadtwerkegelände ein Kinderfest geben. Dabei soll ein Kletter- und Sport-Parcours aufgebaut werden und mit Zeitmessungen kleine sportliche Wettbewerbe stattfinden.

Von Thomas Sparrer