Auf zum Osterspaziergang – beliebte Wanderstrecken in der Region Döbeln

Region Döbeln

Zu Ostern zieht es die Menschen hinaus ins Grüne – Johann Wolfgang Goethe von Goethe, der wohl berühmteste Osterspaziergänger, beschreibt in seinem Gedicht vom Osterspaziergang, was das für Freude bereitet. Die Region um Döbeln hat dafür einige lauschige und unterschiedlich anspruchsvolle Spazierstrecken zu bieten. Eine davon liegt bei Leisnig.

Idylle im Schanzenbachtal

Dort lädt zum Beispiel das Tal der sieben Mühlen, das Schanzenbachtal, zum Wandern ein. Am Leisniger Rewe zu parken und dann Richtung großer Kreuzung und nach Colditz zu spazieren, ist die richtige Wahl, wenn es durch das gesamte Tal gehen sollte. Wer jedoch, zum Beispiel mit Kindern, nicht all zu weit gehen möchte, kann einen kurzen abwechslungsreichen Weg von zirka drei Kilometern von der Zöllnermühle aus zum Giksstein und wieder zurück wählen. Die Zöllnermühle liegt am anderen Ende vom Schanzenbachtal.

Auf dem Weg zur Zöllnermühle

Zur Zöllnermühle gelangt man per Auto von der Leisniger Umgehungsstraße aus, biegt auf die Staatsstraße S44 in Richtung Colditz ab. Nachdem man den Ort Brösen und danach den Höhenzug passiert hat und die Straße steil bergab führt, taucht schon rechts der kleine Parkplatz auf. Links der Straße führt der Weg in den Wald.

Jüngst hatte Uwe Reichel vom Leisniger Geschichts- und Heimatverein zu einer Wanderung zum Giksstein eingeladen. Rund 50 Mitwanderer waren der Einladung gefolgt und erfuhren von Reichel einiges über diese Gegend, die etwas Verwunschenes an sich hat.

Ein Plätzchen zum Verweilen

Zuerst gelangt der Wanderer an den Giksteich. Der fungierte einst als Mühlenteich und liegt am Eingang zu einem unter Naturschutz stehenden Flora- und Fauna-Habitat. Dort findet der Osterspaziergänger eine Bank zum Verweilen. Am Giksteich und im angrenzenden Waldstück entlang dem Schanzenbach finden geschützte Arten der Tier- und Pflanzenwelt ein Zuhause.

Eine wissenschaftliche Forschungsarbeit widmet sich zum Beispiel dem dortigen Vorkommen des Feuersalamanders. Uwe Reichel weiß außerdem davon zu berichten, dass in der dortigen Gegend der Eisvogel gesichtet worden sei.

Sage um die Giksmutter

Über den Damm vom Giksteich führt der Weg entlang in eine Bachaue, durch die sich der Schanzenbach in weiten Kurven schlängelt. Der Weg umrundet einen großen bewachsenen Felssporn aus Porphyr. Und um einen sehr markanten Teil dieses Porphyrfelsens, die so genannte Giksmutter, rankt sich eine Geschichte. Am Weg, der am Fuße der Giksmutter verläuft, verweisen seit Kurzem zwei Schilder darauf, was es laut der Sage mit diesem markanten Felsen auf sich hat.

Vom Giksfelsen aus kann man den Rückweg zum Auto antreten. Oder man geht einen knappen Kilometer weiter und gelangt über einige weitläufige Wiesen bis zur Leithenmühle. Dort wird unter anderem Kaffee und Kuchen serviert. Wer dort einkehren möchte, sollte zuvor wegen einer Reservierung nachfragen. Telefonnummer: 034321/12853.

Wandern um Waldheim

Der Wachbergturm ist das Aushängeschild des Höhenrundwanderweges in Waldheim. An heutigen Sonnabend schließen ihn Heinz Thieme (Foto) und seine Mitstreiter vom Verschönerungsverein wieder auf. Zum Turm gelangt man über die Hainichener Straße. Das Auto parkt kostenlos auf dem Augustinerplatz. Dort beginnt auch gleich die Hainichener Straße. Wem der Spaziergang zum Wachbergturm nicht ausreicht, der kann dem gelb markierten Wanderweg folgen. Dieser führt über die Waldheimer Höhen um die Stadt herum an einigen Baudenkmalen vorbei. Den Schlüssel für den Wachbergturm gibt zu dessen Öffnungszeiten auch im Stadt- und Museumshaus am Niedermarkt 8. Am Sonntag hat es von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Der Wachbergturm ist das Aushängeschild des Höhenrundwanderweges in Waldheim. Quelle: Sven Bartsch

Durch den Zweiniger Grund

Eine recht kurze, aber wunderschöne Wanderung lässt sich durch den Zweiniger Grund bei Roßwein unternehmen. Der Start kann vom Ortsteil Mahlitzsch (bei Niederstriegis) aus erfolgen. Spaziergänger, die mit dem Auto zum Ausgangspunkt anreisen, laufen aber besser nahe Naußlitz los, denn dort befindet sich ein Wanderparkplatz. Ein großer Teil der etwa zweieinhalb Kilometer langen Strecke führt entlang des Kaiserbachs, also auch über einige Brückchen. Unterwegs sind Frühblüher wie Buschwindröschen oder Scharbockskraut zu entdecken. Möglichkeiten, Ostereier für die Kleinen zu verstecken, gibt es genug. Die Gaststätte Zum Kaiserbach und der Waldgasthof Margarethenmühle bieten Gelegenheit zum Einkehren.

Eine recht kurze, aber wunderschöne Wanderung lässt sich durch den Zweiniger Grund bei Roßwein unternehmen. Quelle: Sven Bartsch

Roßweins Gipfel erklimmen

Bereits das zweite Gipfelbuch liegt am Gipfelkreuz in Wettersdorf. Wer sich eintragen möchte, spaziert die 9,2 Kilometer lange Roßweiner Gipfeltour. Vom Wanderparkplatz Silberwäsche, zirka 300 Meter nach dem Ortsausgang von Roßwein in Richtung Nossen geht’s los. Hinter dem nahen Eisenbahnviadukt teilt sich die Tour: Nach rechts führt sie über den Marktweg nach Gleisberg, dann Richtung Wetterwitz und Wettersdorf. Etwa 500 Meter nach Wettersdorf in Richtung Roßwein folgt der Abzweig zur Wetterhöhe, von wo aus man bei guter Sicht einen herrlichen Rundumblick in die Umgebung hat. Auf dem Rückweg geht es durch Neuseifersdorf über den Mehlgrund und durchs Wolfstal, vorbei am Freibad und zurück zum Ausgangspunkt.

Schon das zweite Gipfelbuch liegt am Gipfelkreuz in Wetterwitz. Quelle: Bernd Buschmann

Den Burgberg in Zschaitz erobern

Der Rundweg über den Burgberg von Zschaitz hat auf relativ kurzer Strecke von rund einem Kilometer einiges zu bieten – wie den Lutherstein, und einige zu überwindende Höhenmeter. Geparkt werden kann im Ort in Sportplatz- und Spielplatznähe. Der Weg führt am Sportplatz entlang und am Ende rechts hinauf in den Wald (Achtung, steil und naturbelassen). Auf dem Burgberg lädt eine weitläufige Wiese zum Verweilen ein. Der Berg war einst eine vorzeitliche Höhensiedlung. Dem Weg im Uhrzeigersinn in großem Bogen folgend, geht es vorm Abstieg noch mal rechts hinauf auf die Wiese. Dort verrät eine Info-Tafel einiges über Ausgrabungen und die Geschichte des Burgberges.

Der Zschaitzer Freundeskreis weihte den Lutherstein unter der Lutherlinde einst ein. Quelle: Sven Bartsch

Von Steffi Robak, Manuela Engelmann-Bunk, Olaf Büchel und Dirk Wurzel