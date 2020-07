Aufstiegskampf in der Bundesliga: Döbelner Rathaus im Fußballfieber

Döbeln/Heidenheim

Die Sensation ist ausgeblieben: Der 1. FC Heidenheim 1846 erreichte am Montagabend im Relegations-Rückspiel zur 1. Bundesliga gegen den SV Werder Bremen nur ein 2:2-Unentschieden. Nach dem 0:0 im Hinspiel war das aufgrund der Auswärtstorregel zu wenig für den Einzug der Heidenheimer in das Oberhaus des deutschen Fußballs.

Auch im Döbelner Rathaus hatte Michael Thürer am Montag den Fan-Schal des FC Heidenheim in der morgendlichen Dienstberatung beim Oberbürgermeister ausgerollt. Thürer ist Sachgebietsleiter Sport im Döbelner Rathaus und betreut die Städtepartnerschaften der Stadt Döbeln. Im nächsten Jahr besteht die Städtepartnerschaft zwischen Döbeln und Heidenheim 30 Jahre.

Fanschal in der Dienstberatung

„Wir fiebern mit Euch und drücken euch für das Rückspiel der Relegation die Daumen“, schrieb Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser ( CDU) seinem Heidenheimer Amtskollegen Bernhard Illg und hängte der E-Mail ein Foto an, auf dem die Amtsleiter, Sachgebietsleiter und Ortschaftsratsvorsitzenden mit dem Fanschal des FC Heidenheim die Daumen drücken.

„Schade, dass es nicht geklappt hat“, resümierte Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser am Dienstag den verpassten Aufstieg der Heidenheimer in die 1. Liga. Ich denke aber, dass die Mannschaft einen neuen Anlauf nimmt.“

Erstmalige Chance zum Aufstieg

Die 50.000-Einwohner-Stadt Heidenheim liegt am Ostrand der schwäbischen Alb in Baden-Württemberg. Der 1. FC Heidenheim spielt seit der Saison 2014/15 in der zweiten Bundesliga. Heimspielstätte ist die Voith-Arena. In dieser Saison errang der FCH am vorletzten Spieltag den Relegationsplatz im direkten Duell gegen den Hamburger SV und konnte diesen dann, dank der folgenden Niederlage des HSV, verteidigen. Somit erreichte die Heidenheimer die Relegation gegen den 16. der Bundesliga, Werder Bremen und hatten damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Chance, in die 1. Bundesliga aufzusteigen.

„Ich hatte mich schon auf Erstliga-Duelle zwischen Heidenheim und RB Leipzig gefreut“, sagt Michael Thürer, der Heidenheim mittlerweile gut kennt. Auch zwischen Schulen beider Städte sowie dem Stadtsingechor Döbeln und dem Heidenheimer Sängerclub gibt es enge Kontakte. Der Antrittsbesuch von Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser in der Partnerstadt in Ostwürttemberg steht allerdings noch aus.

Von Thomas Sparrer