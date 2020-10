Leipzig

Als Myriam Z. an jenem Vormittag – es ist der 8. April 2020 – mit ihrem Töchterlein im Leipziger Auwald spazieren geht, wird sie plötzlich angegriffen. Immer wieder schlägt ein Mann auf die 37-jährige Leipzigerin ein. Nur das zwei Monate alte Baby, das sie in einem Tuch vor ihrem Körper trägt, verschont er. Die junge Mutter erleidet mehrfache Schädelbrüche – und erliegt zwei Tage später im Krankenhaus ihren schweren Kopfverletzungen. Exakt ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Tod der Frau hat am Mittwoch vor dem Leipziger Landgericht der Prozess gegen ihren Ex-Partner begonnen. Die Staatsanwaltschaft hält Edris Z. (31) für den Mörder. Als Justizbeamte ihn in den Saal 115 bringen, verbirgt der Sozialarbeiter sein Gesicht vor den Kameras mit einem Aktenordner.

Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob wirft ihm vor, an jenem Frühlingstag gegen 11.25 Uhr „mindestens zehnmal mit einem Hammer“ auf die Frau eingeschlagen zu haben. „Sie ging zu Boden. Er schlug weiter auf sie ein, mindestens viermal auf den Kopf, ferner auf Schulter, Rücken und rechtes Bein “, so der Oberstaatsanwalt. Tatort: der Bereich des Parkplatzes Neue Linie an der Richard-Lehmann-Straße.

Anzeige

Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob vertritt die Leipziger Anklagebehörde. Quelle: André Kempner

Als Motiv geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der in Afghanistan geborene Mann die Frau töten wollte, „um sie zu bestrafen und sich dafür zu rächen, dass sie bei der Polizei gegen ihn ausgesagt und eine einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz gegen ihn erwirkt hat“. Die Anklagebehörde sieht die „Mordmerkmale der Heimtücke und der niederen Beweggründe“ als erfüllt an.

Oberstaatsanwalt wirft weiteren Übergriff vor

Für die Staatsanwaltschaft steht fest, dass Edris Z. seine einstige Freundin, deren Vater Algerier ist, gestalkt hat. Mitte 2015 hatte sich das junge Paar bei der Flüchtlingshilfe kennengelernt, wo er als Sozialarbeiter tätig war, und im Februar 2018 wieder getrennt.

Wenige Monate danach, am 20. August 2018, soll Edris Z. schon einmal massiv auf Myriam Z. und ihren damaligen Begleiter losgegangen sein. Oberstaatsanwalt Jakob zufolge „beleidigte er die Frau und bespuckte sie“. Als sich ihr Begleiter Abbas A. (25) in der Fockestraße schützend vor sie gestellt habe, „biss der Angeklagte den Mann mehrfach am ganzen Körper und kratzte ihn mit den Fingernägeln an den Augen“, so Jakob zu einem weiteren Anklagevorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung. „Er nahm in Kauf, dass der Geschädigte sein Sehvermögen verlieren könnte.“ Die Folgen waren eine Teilamputation am linken Ohr und eine Augapfelprellung. Aufgrund der Übergriffe hatte die Frau im Rahmen eines Gewaltschutzverfahrens auch ein Annäherungsverbot gegen Edris Z. erwirkt.

Verteidigung kündigt Erklärung an

Unmittelbar nach der Anklageverlesung will sich Edris Z. nicht äußern. Auch während des Ermittlungsverfahrens hat er keine Angaben gemacht. Seine Anwältin Petra Costabel, die den 31-Jährigen gemeinsam mit Anwalt Georg K. Rebentrost verteidigt, kündigt für den nächsten Prozesstag, den 14. Oktober, eine längere Erklärung an. Voraussichtlich wird bis 17. Dezember an noch zwölf Tagen verhandelt.

„Dem Baby geht es gut. Das Jugendamt hat die Vormundschaft“, sagt Anwältin Ina Alexandra Tust. Sie vertritt die Familie der getöteten Myriam Z. – Mutter und Bruder sind Nebenkläger, am ersten Prozesstag aber nicht im Gerichtssaal.

Medienandrang zum Auftakt des Prozesses gegen den mutmaßlichen Mörder Edris Z. im Landgericht Leipzig. Quelle: A. Kempner

Ermittler hatten Edris Z. bereits einen Tag nach der Bluttat im Auwald als Tatverdächtigen festgenommen; seither sitzt er in Untersuchungshaft. Dem Vernehmen nach soll der Sozialarbeiter den Hammer in seinem Rucksack verstaut, sich auf den Weg in das Waldstück gemacht und den Anschein eines Joggers erweckt haben.

Schon im Alter von sechs Jahren kam der jetzt 31-Jährige mit seiner Familie aus Afghanistan nach Deutschland, in den Landkreis Mittelsachsen. Er wuchs in Döbeln sowie Leisnig auf, ging dort auch aufs Gymnasium. Edris Z. studierte Philosophie und erhielt 2015 die deutsche Staatsbürgerschaft, galt als Musterbeispiel gelungener Integration.

Demo der Femizid-Initiative vor dem Landgericht

Im Gedenken an Myriam Z. hatten Vertreter der Femizid-Bewegung im Frühjahr 2020 Blumen und Kerzen zum Tatort gebracht. Auf Plakaten war zu lesen: „Keine soll mehr sterben, weil ein Mann es so will.“ Wenn Frauen wegen ihres Geschlechts ermordet werden, wird von Femiziden gesprochen.

Kundgebung vor dem Landgericht Leipzig: „Männer töten Frauen, weil sie Frauen sind“, steht auf einem der Spruchbänder. Quelle: André Kempner

Auch am Mittwoch hält die Initiative eine spontane Kundgebung vor dem Landgericht ab. „Männer töten Frauen, weil sie Frauen sind“, steht auf einem der Spruchbänder. Laut Anwältin Tust sei allerdings „die Familie des Opfers nicht einverstanden, dass die Bewegung den Tod der jungen Frau für ihre politischen Zwecke nutzt“. Die Familie sei nicht gefragt worden.

Von Sabine Kreuz