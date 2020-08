Altkreis Döbeln

Laue Sommernächte und Sternschnuppenregen. Nachtschwärmer und Liebespärchen haben noch bis Ende der Woche die Möglichkeit die Perseiden zu beobachten. Bis zu hundert Sternschnuppen pro Stunde werden dann über dem nächtlichen Himmel zu sehen sein. Der Grund: In den kommenden Tagen kreuzt die Erde die Bahn des Kometen Swift-Tuttle. Seine Bruchstücke, die beim Eintritt in die Atmosphäre verglühen, kann man dann beobachten. Da diese Sternschnuppen aus Richtung des Sternbildes Perseus zu kommen scheinen, nennt man sie Perseiden.

Die perfekte Uhrzeit ist etwa von Mitternacht bis 4 Uhr Morgens, sagt Mark Brennecke von der Sternwarte Hartha. Dann steht Perseus hoch genug am Osthimmel. Dazu am besten einen Ort mit wenig Lichtverschmutzung wählen, also keine Städte und Ortschaften. Guter Blick in Richtung Osten, am besten auf einer Erhebung, ist auch Hilfreich. Ein Teleskop braucht man dafür nicht, vielleicht jedoch eine Sternenkarte, die man sich per App herunterladen kann. Weitere Tipps und Artikel zur Astronomie finden sich auf der Facebook-Seite der Sternwarte Hartha.

Von Max Hempel