Aus Pfui wird Hui: KulturSchule in Schrebitz bekommt neuen Vorplatz

Der Vorplatz der Schrebitzer KulturSchule ist in einem desolaten Zustand, schon bald soll daraus ein Paradies für Vereine werden. Die können künftig bei ihren Veranstaltungen in die Vollen gehen. In der Vergangenheit gab es heftige Kritik an den hohen Kosten, trotzdem vergaben die Räte jetzt die notwendigen Aufträge.