Aus Waldheim nach Odessa

Waldheim

Die Waldheimer Feuerwehr hilft den Kameraden in der Ukraine. Die Stadt als Träger der Freiwilligen Feuerwehr hat nun eine Hilfslieferung zusammengestellt. Zu dieser gehören auch Feuerwehr-Helme.

„Es handelt sich um Ausrüstung, die zwar noch gut ist, aber keinen TÜV mehr bekommen hat“, sagt Stefan Dege, Leiter des Waldheimer Ordnungsamtes. Neben Helmen und Einsatzkleidung mit kleinen Macken gingen auch Teile der alten Atemschutzausrüstung auf die Reise nach Odessa. Der Kontakt kam über die Familie Münch zustande, die familiäre Verflechtungen in die Ukraine hat.

„Die Hilfsgüter kommen auf Transporte, die direkt in die Ukraine fahren und auf dem Rückweg Flüchtlinge mitbringen“, sagt Andreas Münch. Ihm zufolge würden Hilfsgüter, die lediglich bis zur polnisch-ukrainischen Grenze gelangen, nicht an ihrem Bestimmungsort ankommen, sondern häufig in Flammen aufgehen. Andreas Münch betreibt am Waldheimer Niedermarkt das Bistro „Lausschmaus“, seine Eltern den benachbarten Blumenladen „Blattlaus“. In beiden Geschäften können die Leute Spenden abgeben.

So informieren Aufsteller davor, was gerade benötigt wird. Am Donnerstag fuhr Udo Geißler, Gerätewart der Waldheimer Feuerwehr, den mit Feuerwehrausrüstung vollgeladenen Mannschaftstransportwagen vom Gebersbacher Feuerwehrhaus zum Sammelpunkt für den Weitertransport nach Osten. Die Waldheimer Speditionsgesellschaft hatte bereits ausrangierte Löschschläuche in die Ukraine geschafft. Die Idee für die Feuerwehrhilfe hatte der Gebersbacher Ortswehrleiter Pierre Jelinek.

Die Hilfswelle für das vom Krieg betroffene Land ist bereits auf vielfältige Weise angelaufen in Waldheim. So gibt es bereits private Angebote, Flüchtlinge aufzunehmen und eine große Spendenbereitschaft. Zudem beginnt nun die Stadt über ihre Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WBV), die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu koordinieren. Am Donnerstag gab es dazu Gespräche mit der WBV. „Es geht darum, Wohnraum bereit zu stellen. Die WBV hat leerstehende Wohnungen, die man schnell bezugsfertig machen kann“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Die Stadt stehe wegen dieser Problematik mit dem Landratsamt in Verbindung, das die Flüchtlingshilfe in Mittelsachsen koordiniert.

Könnte es sein, dass in vollständig leerstehende WBV-Gebäude, wie dem Nachbarhaus des Vereinshofes, dadurch wieder Leben einzieht? „Ich sehe das aktuell als Soforthilfe. Alles andere hieße, in die Glaskugel zu schauen“, sagt der Bürgermeister dazu. Zudem sind auch einige der komplett leer stehenden WBV-Häuser vom Versorgungsnetz getrennt, um Grundgebühren für Strom und Wasser zu sparen. Wie Steffen Ernst weiter sagt, könne Waldheim grundsätzlich um die 100 Personen unterbringen. In Sack und Tüten ist das aber noch nicht, sondern muss noch genau abgestimmt werden.

Von Dirk Wurzel