Roßwein

Hat sie oder hat sie nicht? Während ihres Jobs als Zustellerin bei einem Hermes-Dienstleister aus Leisnig soll eine 27-Jährige Roßweinerin gleich fünfmal Pakete verschwinden lassen haben. Pullover, Hosen, Schuhe, Jacken – knapp 1000 Euro betrug der Gesamtwert der Bestellungen in den Paketen, welche angeblich zugestellt worden waren, die jeweiligen Empfängerinnen aber nie erreicht hatten. Für den Diebstahl in fünf Fällen sollte sich die junge Frau, die von ihrem früheren Chef angezeigt worden war, verantworten. Gegen den Strafbefehl hatte sie Einspruch eingelegt, so dass der Fall vor Richter Janko Ehrlich verhandelt wurde.

Der schlug zunächst vor, aus dem Diebstahl eine Unterschlagung zu machen, und damit die Einzelstrafen eventuell zu halbieren. Doch das spielte am Ende gar keine Rolle mehr. Denn es blieben jede Menge Zweifel daran, ob die junge Frau die ihr vorgeworfenen Taten tatsächlich begangen hatte.

Für jeden der fünf Fälle, die sich in einem Zeitraum von neun Monaten im Jahr 2018 ereignet haben sollen, sagten die jeweils um ihre Bestellung gebrachten Kundinnen als zeugen aus. Immer hatte es eine Auslieferungsbestätigung mit einer Unterschrift gegeben. Immer auf dem Scanngerät der Angeklagten. Von den Unterschriften versicherten alle Zeuginnen glaubwürdig, dass es sich nicht um die jeweils ihren handele.

Allerdings befanden sich einige Zustelladressen gar nicht auf der normalerweise von der Roßweinerin betreuten Route. Stutzig machte Staatsanwaltschaft und Richter bei den Zeugenaussagen auch, dass in einem Fall ein junger Mann zwei Wochen nach der vermeintlichen Zustellung bei der Kundin auftauchte und sich als zuständiger Hermes-Zusteller erkundigte, ob das Paket in der Nachbarschaft angekommen sei.

Mit ihrem damaligen Arbeitgeber verband die junge Frau offenbar nicht das beste Verhältnis. Der Leisniger, der den Hermes-Zustelldienst nach 19 Jahren Selbstständigkeit inzwischen aufgegeben hat, hatte damals Unregelmäßigkeiten bei der Auslieferung von Paketen festgestellt. Meist sei das auf der Tour der Roßweinerin vorgekommen, was sich durch die jeweilige Nummer nachverfolgen ließ, die jeder Zusteller mit seinem Scanngerät hat.

Für die Ausfälle haftet immer der Arbeitgeber und so musste der Leisniger zahlen. 25 Angestellte beschäftigte er zum damaligen Zeitpunkt. Die Roßweinerin, die für rund 1100 Euro 160 Stunden im Monat auslieferte und pro Arbeitstag im Durchschnitt 110 Pakete an den Kunden zu bringen hatte, war schon einmal auffällig geworden, wie der Leisniger erklärte. Damals habe sie offen und ehrlich zugegeben, dass sie Pakete einfach irgendwo abgestellt hatte, weil der Kunde nicht angetroffen wurde. Schadensersatz hatte der Arbeitgeber damals nicht gefordert.

Die Staatsanwaltschaft plädierte letztlich für Freispruch. Zu viele Fragen seien offen geblieben. Es gäbe tausend Möglichkeiten, wie Pakete verschwinden können – dass es die Angeklagte war, habe man nicht nachweisen können. Richter Ehrlich sah das genauso. Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse, die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Rechtsmittel.

Von Manuela Engelmann-Bunk