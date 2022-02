Roßwein

Wenn Matthias Liebscher aus seinem Stubenfenster schaut, blickt er direkt auf das Rathaus der Stadt. Dort will er Einzug halten in ein paar Monaten. Matthias Liebscher möchte gern Bürgermeister der Stadt werden, in die er vor sieben Jahren gezogen ist.

Geduld mit dem eigenen Haus, nicht mit der Stadt

Seit 2017 lebt er mit seiner Frau im „Roßweiner Hof“, wie er das große rote Gebäude direkt neben dem Rheinischen Hof auf dem Markt genannt hat. Seit fünf Jahren werkelt das Paar an dem Haus. Als sie es gekauft hatten, holten sich die beiden Hilfe bei der RTL II-Sendung „Schnäppchenhäuser“. Matthias Liebscher ist gelernter Tischler, macht viel selbst. Stück für Stück richtet er das große Haus wieder her. Im vergangenen Jahr konnte das Dach neu gedeckt werden, die Fassade hat einen farbenfrohen neuen Anstrich bekommen.

Jetzt sind gerade die großen Schaufenster an der Reihe. Weil das Haus unter Denkmalschutz steht, müssen die Rahmen aus Holz sein, genauso wie alle anderen Fenster am Gebäude. Auf den 64 Quadratmetern hinter den beiden großen Scheiben will Matthias Liebscher ein Bürgercafè mit Tresen, Singleküche und Bestuhlung einrichten, in das man sich einmieten kann. Noch ist das Erdgeschoss eine große Baustelle. Doch Ende März soll der Heizungsbauer kommen, „danach geht’s mit dem Innenausbau los“, erzählt der 43-Jährige. Sein Kopf ist voll mit Plänen für das große Haus. Und für die Stadt auch.

„Es dauert alles seine Zeit, aber es wird schick.“ Das hat Matthias Liebscher einmal gesagt, als es um den Baufortschritt an seinem Haus ging. Und dass er einen langen Atem habe. An anderer Stelle geht ihm vieles zu langsam voran in Roßwein. Da will er nicht „jahreslang auf Entscheidungen warten.“

Aktiv für die Feuerwehr und in der Kommunalpolitik

Matthias Liebscher hat drei leibliche Kinder (7, 9, 19 Jahre), die nicht bei ihm leben. Er ist in Frankenberg geboren, in Böhrigen aufgewachsen. In seinem Ausbildungsberuf Tischler und Fensterbauer arbeitet er nie. In Frankenberg, wo sein ältester Sohn wohnt, arbeitet er zunächst in einer Verbundelemente-Firma. 2002 macht er sich mit einem Hausmeisterservice selbstständig. Bevor er 2015 zurück in seine Geburtsregion kommt und nach Roßwein zieht, lebt er in Weißwasser und Niesky. Insgesamt 17 Jahre lang ist Matthias Liebscher an seinen jeweiligen Wohnorten aktiv bei der Feuerwehr und in Niesky auch in der CDU. In Roßwein wird er Mitglied im Feuerwehrverein und schließt sich später der örtlichen SPD an.

Doch in deren Reihen findet er keine echte Heimat. Zu langsam sei ihm immer alles gegangen im Ortsverein. Matthias Liebscher will selber machen und mit etwas Eigenem das lokalpolitische Geschehen in Roßwein mitbestimmen. Mit ein paar Mitstreitern gründet er Ende 2020 die Wählervereinigung „Klartext“. Vor allem die Vereine, inklusive der Feuerwehr, will „Klartext“ unterstützen.

„Ich kümmere mich“

„Ich habe viele gute Ideen“, erklärt Matthias Liebscher, warum er auch Bürgermeister werden will. Bei der Verwaltungsakademie in Kiel hat er sich für eine Fortbildung angemeldet. Dass er eine realistische Chance hat auf das Amt, glaubt er auch. Denn: „Ich habe viele Unterstützer. Viele Leute kennen mich, wissen, wie ich bin.“ Er kümmere sich schnell, wenn er von einem Problem erfahre. Und er erfahre viel. „Wenn ich durch die Straßen gehe, sprechen mich die Leute an, ob ich helfen kann.“

Seit 2017 schon spiele er mit dem Gedanken, sich bei der nächsten Wahl als Kandidat zu bewerben. Er wolle für mehr Transparenz sorgen, was Entscheidungen der Stadt angehe, die „Heimlichkeiten“ abstellen. Und: Das Gewerbegebiet sei bislang stiefmütterlich behandelt worden. Matthias Liebscher will Industrie nach Roßwein holen, denn die Stadt brauche Gewerbeeinnahmen. Wie er das schaffen will? „Ich weiß, wie die Leute ticken“, sagt er selbstbewusst und lächelt in sich hinein.

Was seine vielen Ideen angeht, will er jetzt noch nicht allzu viel verraten. Aber sie betreffen auch das kulturelle Angebot der Stadt, das seiner Ansicht nach aktuell zu wünschen übrig lasse. Gerade für die älteren Jugendlichen müsse man mal etwas organisieren. Ihm schwebt eine Kultursommer-Veranstaltung auf dem Markt vor. Auch eine Stadtwette kann er sich gut vorstellen, um die Bevölkerung insgesamt wieder stärker zusammenzuschweißen.

Matthias Liebscher, der sich politisch in der bürgerlichen Mitte verortet, will die Kinderspielplätze der Stadt auf Vordermann bringen. Schneller, als das bislang geschieht. Die Stadtkernsanierung sei ihm ebenso wichtig. „Wir müssen mehr Leute in die Stadt holen.“ Mehr Zusammenhalt, keine Grüppchenbildung – das ist etwas, das er sich für die Stadt wünscht. Er selbst mache keine Unterschiede bei den Menschen. „Zu mir kann jeder kommen.“

Von Manuela Engelmann-Bunk