Aus schmal mach breit – Jahnaer kümmern sich selbst um Radweg

Jahna

15 Männer und Frauen haben am vergangenen Sonnabend die Ärmel hochgekrempelt und sich einem Stück des Jahnatalradweges gewidmet. Der Dorf- und Heimatverein Jahna trommelte seine Mitglieder zum gemeinsamen Arbeitseinsatz zusammen. Schon lange war den Heimatfreunden der Abschnitt des Jahnatalradweges, der am Sportplatz vorbei führt, ein Dorn im Auge. Der Weg war so zugewachsen, dass kaum zwei Fahrräder nebeneinander Platz fanden. Mit schweren Gerätschaften rückten die Jahnaer an und nahmen die Sache selbst in die Hand.

Mit schweren Gerätschaften rückten die Jahnaer an und nahmen die Sache selbst in die Hand. Quelle: Gerhard Schlechte

Aus dem knapp 25 Zentimeter schmalen Weg wurde so viermal so breiter Weg gemacht. Der Bauhof der Gemeinde Ostrau füllt nun noch Schotter auf und befestigt diesen. Dann ist der Weg fertig. „Damit ist der Jahnatalradweg durch unser Dorf fast perfekt instand gesetzt“, sagt die Vereinsvorsitzende Grit Wachsmuth-Schmidt.

Neuer Anstrich fürs Buswartehäuschen

Regelmäßig treffen sich die Heimatfreunde zum Arbeitseinsatz. Immer dann, wenn ihnen etwas auffällt. Darüber freut sich nicht nur die Gemeinde, die die Arbeiten eigentlich auf der Agenda hat. Die Prioritätenliste ist lang, und der kleine Abschnitt in Jahna hätte wohl noch ein wenig warten müssen. Kurzum wurden die Heimatvereinsmitglieder selbst tätig. Beim letzten Einsatz dieser Art verliehen die Mitglieder dem Buswartehäuschen im Ort einen neuen Anstrich. Und auch ein Insektenhotel, direkt am Jahnatalradweg gelegen, ist ein Resultat eines Arbeitseinsatzes.

„Wir können mehr als nur Feiern“, betont Grit Wachsmuth-Schmidt. Obwohl vor allem die Feste, die der Heimatverein organisiert, einen erheblichen Beitrag zur Gemeinschaft im Dorf beitragen. „Sonst wäre in Jahna gar nichts los.“

Von Stephanie Helm