Döbeln

Fünf neue Auszubildende starteten jüngst ihr Berufsleben bei der Kreissparkasse Döbeln. Das Kreditinstitut besetzt zum diesjährigen Ausbildungsbeginn drei Plätze für künftige Bankkaufleute – und zwar mit Selma Brassat, Celina Claus und Kai Lehmann. Zudem beginnen Selias Fehnle und Maximilian Gau ihr Studium Bachelor of Arts (BA) Bank. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Döbeln, Uwe Krahl, und Vorstandsmitglied Thomas Gogalla begrüßten die Neuen im Team. In den nächsten Tagen werden die Chefs persönlich die Auszubildenden in die wichtigsten Grundsätze der Sparkasse einweihen.

In einem anspruchsvollen Auswahlverfahren hatten sich die jungen Mitarbeiter gegen eine Reihe von Bewerbern durchgesetzt. Dabei kam es aber nicht allein auf gute Noten in Mathematik und Deutsch an. Entscheidend sei auch gewesen, wie die jungen Frauen und Männer ihre Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreude und Aufgeschlossenheit unter Beweis stellten.

Geld und Teamgeist

Zukünftig soll sich bei den neuen Mitarbeitern alles um die Themen Kontoführung, Zahlungsverkehr, Geld- und Vermögensanlage sowie Kreditgeschäft drehen. Grundlage dafür sind die staatliche Ausbildungsordnung und die Lehrpläne der Bankfachklasse der Berufsschule Leipzig. Neben der praktischen und theoretischen Ausbildung werden in verschiedenen Projektarbeiten die Eigeninitiative und der Teamgeist der Auzbis gefördert.

Auch im nächsten Jahr will die Sparkasse nach eigenen Angaben wieder Ausbildungsplätze bereit stellen. Sie nimmt bereits Bewerbungen an. Achtklässler können bei Praktika erste Eindrücke sammeln.

Von Olaf Büchel