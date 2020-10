Ausflüge durch die Region Leipzig – in urigen Bahnen und historischer Postkutsche

Region Leipzig

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Umgebung Leipzig und die Regionen in Sachsen zu erkunden – mit dem Rad, dem Auto oder zu Fuß. Aber es geht auch außergewöhnlicher.

Postkutschen-Tour in den Herbstferien

Die Postkutsche tourt durch den Dübener Naturpark. Quelle: Waltraud Grubitzsch

Mit einer echten Postkutsche auf die Reise gehen – das ist im Naturpark Dübener Heide möglich. Siegfried Händler und Monika Sonntag aus Bad Düben laden dazu Familien in den Herbstferien ein. Sie spannen ihre Kaltblüter vor das historische Fahrwerk – und los geht die Tour.

„Für Familien mit Kindern bieten sich meistens Ausflüge von zwei, drei Stunden an“, sagt Monika Sonntag. Start ist in der Kurstadt Bad Düben. Von dort aus geht es dann mit der Postkutsche in die Dübener Heide – Mitteldeutschlands größtes zusammenhängendes Mischwaldgebiet.

Siegfried Händler und Monika Sonntag steuern kleinere Ausflugsziele zum Verweilen an, so beispielsweise die imposante Holzskulpturenwiese nahe Bad Düben. Dort haben Holzkünstler in den vergangenen Jahrzehnten etliche Figuren aus mächtigen Baumstämmen geschnitzt, die eine ganze Wiese füllen und bestaunt werden können. Die Tour führt durch den Stadtteil Hammermühle und weiter durchs idyllische Hammerbachtal.

Auch Einkehrmöglichkeiten in Gaststätten gibt es auf Wunsch. An der Strecke liegt zum Beispiel der Gasthof Hammermühle, der für gut bürgerliche Küche steht und vor allem bekannt für seine Schnitzel-Vielfalt ist.

Ein anderes Ausflugsziel, das mit der Postkutsche erreichbar ist, ist der Gesundbrunnen mitten im Heidewald, wo die Blätter der mächtigen Bäume derzeit ihr Herbstkleid annehmen. Der Gesundbrunnen ist eine aus zwei Rohren sprudelnde Quelle, deren eisenhaltiges Wasser den Grund und die Einfassung der Quelle kräftig rotbraun färbt und einer Sage nach über Wunderkräfte verfügen soll. Dort lässt sich ganz gut Rast machen und picknicken.

Wer mit einer Postkutsche reisen will, kann die Zeit und die Strecke individuell mit Siegfried Händler und Monika Sonntag planen. Zwei Postkutschen und zehn Pferde stehen zur Verfügung. Auch Kremserfahrten werden geboten.

Buchungsanfragen bei Siegfried Händler unter Tel. 0173 1958997. Weitere Infos im Internet: www.kutsche-kremser-co.de

Kohlebahn Meuselwitz fährt nach Regis-Breitingen und zurück

Der Meuselwitzer Verein Kohlebahnen lädt auch im Herbst zu Ausfahrten in der Bergbaubahn ein. Quelle: Mario Jahn

Wer in Corona-Zeiten Abstand von herkömmlichen Zügen halten möchte, kann in den Herbstferien stattdessen eine Fahrt durchs Grüne mit der historischen Meuselwitzer Kohlebahn unternehmen. Die Schmalspurbahn hatte im 20. Jahrhundert Braunkohle zwischen Meuselwitz im Altenburger Land und dem sächsischen Regis-Breitingen transportiert, wurde nach der Wende allerdings stillgelegt.

Heute betreibt der Meuselwitzer Verein Kohlebahnen den Fuhrpark mit verschiedenen Loks, offenen sowie geschlossenen Wägen als Museumsbahn und bietet regelmäßige Ausfahrten von Meuselwitz nach Regis-Breitingen und wieder zurück. Bis 1. November starten die Fahrten für maximal 290 Passagiere immer sonntags um 11 Uhr in Meuselwitz, in der Vorweihnachtszeit wird es dann spezielle Advents- und Weihnachtsfahrten geben.

Aktuell besteht nur in den geschlossenen Wägen Maskenpflicht; die Anzahl der Fahrgäste ist pro Wagen zur Einhaltung des Mindestabstands auf 20 bis 25 begrenzt. Besucher können per E-Mail (kohlebahn.meuselwitz@freenet.de) oder telefonisch unter der 03448/752550 Plätze reservieren. Eine komplette, etwa zweistündige Hin- und Rückfahrt mit der Kohlebahn kostet regulär 15 Euro und für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren 5 Euro.

Döllnitzbahn startet auf Ferienfahrt

Mit dem Wilden Robert und der Döllnitzbahn ist man zwischen Oschatz und Mügeln auf schmaler Spur unterwegs. Quelle: Sven Bartsch

Die Schüler in der Region kennen die zwischen Oschatz und Mügeln verkehrende Döllnitzbahn als alltägliches Verkehrsmittel. Für andere Ferienkinder könnte eine Fahrt auf schmaler Spur eine Entdeckertour werden. Die fährt dann auch bis Glossen oder Kemmlitz.

Von Donnerstag bis Sonntag bietet die Bahn Ferienfahrten mit dem Dieselzug an. Gefahren werden drei Umläufe. Die Züge starten 9.52, 12.26 und 15.52 Uhr von Mügeln aus nach Oschatz. Empfehlenswert bei schönem Wetter: Schon am Bahnhof Oschatz-Süd aussteigen und den O-Park mit seinen Tiergehegen und dem großen Spielplatz besuchen. Die Rückfahrten am „großen“ Oschatzer Bahnhof beginnen 10.45, 13.20 und 16.45 Uhr. Der erste Zug fährt nach Glossen weiter, der zweite nach Kemmlitz und der dritte endet in Mügeln. Der Aufenthalt in Glossen bietet die Gelegenheit, die Verladerampe in Augenschein zu nehmen, auf dem früher die Züge der Feldbahn aus dem benachbarten Quarzitsteinbruch ankamen und ihre Fracht auf die Döllnitzbahn entluden.

Pferdebahn Döbeln – einzigartig in Deutschland

34 Jahre lang prägte die Pferdebahn Döbelns Stadtbild Anfang des 20. Jahrhunderts. Heute fährt sie wieder und ist eine Touristenattraktion. Quelle: Gerhard Dörner

Die offizielle Saison der Pferdebahn in Döbeln ist schon beendet. Eigentlich. Am 31. Oktober wird es eine Ausnahme und eine zusätzliche Gelegenheit geben, sich in der Pferdebahn durch die Stadt kutschieren zu lassen.

Es ist schon eine prägende Erfahrung, so eine Fahrt mit der Pferdebahn durch Döbeln – und bundesweit auch die einzige Möglichkeit, so etwas zu machen. Vor fast 130 Jahren fuhr die Pferdebahn erstmals durch Döbeln. Vor 94 Jahren wurde sie wieder ausrangiert und von einst zwei Kilometern Gleisen blieben 150 Meter als Relikt am Obermarkt. Doch aus dem Nichts haben einige Döbelner ihre Pferdebahn zurück in die Spur gebracht. Seit 13 Jahren fährt sie wieder – als einzig verbliebene in Deutschland.

Dank dem Enthusiasmus eines rührigen Traditionsvereins, der seit 2002 nicht von seiner Idee abwich, die historische Bahn samt des alten Gleisnetzes wiederzubeleben. Über sechs Jahre kämpften sie dafür – 2008 war Jungfernfahrt. Inzwischen nutzen viele Gäste, aber auch Einheimische die Fahrt mit der Pferdebahn für Familienfeiern, Stadtrundfahrten oder steigen an den regelmäßigen Fahrtagen ein, wie nun auch der 31. Oktober einer sein wird.

Eigentlich war der letzte öffentliche Fahrtag der Döbelner Pferdebahn in diesem Jahr der 3. Oktober. Die Resonanz war aber so groß, dass sich der Verein für einen weiteren Fahrtag am Reformationstag entschieden hat. „Es ist Reformationstag, aber auch Halloween, deshalb sprechen wir gerade Familien an. Alle Kinder, die im Kostüm kommen, dürfen kostenlos mitfahren“, sagt Vereinschef Jörg Lippert. Mindestens 10 bis 13 Uhr wird an dem letzten Sonnabend im Oktober die Pferdebahn durch Döbeln rumpeln. Die Dauer einer Fahrt dauert 20 bis 30 Minuten. Start ist am geöffneten Pferdebahnmuseum am Niederwerder 6, wo es auch die Fahrkarten gibt. Eine vorherige Anmeldung ist sehr erwünscht.

Wer möchte, kann außer der Reihe Sonderfahrten vereinbaren. Immer 16 Personen dürfen bei einer Fahrt dabei sein. Bei einem Fahrpreis von verträglichen sechs Euro pro Nase müssen aus wirtschaftlichen Gründen aber mindestens 48 Personen zusammen kommen, also drei voll besetzte Wagen. Der Traditionsverein Döbelner Pferdebahn ist erreichbar unter Tel.: 03431/7046852 oder per Mail an info@doebelner-pferdebahn.de

Von Nico Fliegner, Robin Knies, Olaf Büchel und Axel Kaminski