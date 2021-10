Ausflüge und Halloween-Party: Das bietet Harthas Jugendhaus „Sunshine“ in den Herbstferien

Hartha

Nicht mehr lange und die Herbstferien stehen vor der Tür. Während die einen nochmal ihre Koffer packen und ins Warme flüchten, genießen die anderen die freie Zeit zu Hause. Langeweile müssen aber auch sie nicht fürchten. So bietet beispielsweise das Kinder- und Jugendhaus „Sunshine“ in Hartha in den kommenden zwei Wochen jeweils von Montag bis Freitag ein buntes Ferienprogramm:

Keine Kosten, aber Anmeldung

1. Woche (18. bis 22. Oktober): In den ersten drei Tagen gibt es im Sunshine einen Offenen Treff (jeweils 14 bis 18 Uhr). Was dort ansteht, können die Kinder und Jugendlichen je nach Lust und Laune entscheiden. Herbstlich wird es am Donnerstag (8.30 – 13 Uhr) bei einem Ausflug in die Erlebnisgärtnerei. Drachen basteln oder Kürbisse schnitzen? Auf alle Fälle kreativ. Zum Abschluss wartet am Freitagnachmittag ein gemeinsamer Bowlingabend.

2. Woche (25. bis 29. Oktober): Die zweite Ferienwoche bietet Spaß pur, wenn es am Montag von 9 bis 16 Uhr in den Freizeitpark nach Oskarshausen bei Dresden geht. Bei einem Kreativtag können die Kinder und Jugendlichen am Dienstag ab 9 Uhr in Vorbereitung auf Halloween eigene Grusel-T-Shirts herstellen. Wasserratten kommen am Mittwoch (9 bis 15 Uhr) bei einem Ausflug ins Hallenbad Riff in Bad Lausick voll auf ihre Kosten. Donnerstags wird im Sunshine ab 18 Uhr bereits eine vorgezogene Halloween-Party gefeiert. Gruselige Kostüme sind ausdrücklich erwünscht. Und wer im Jugendhaus übernachtet, kann die Woche bei einem gemeinsamen Frühstück ausklingen lassen.

Die Aktivitäten des Herbstferienprogramms sind kostenfrei. Eine Anmeldung zu den einzelnen Programmpunkten ist unter okja.hartha@bsw-muldental.de aber erforderlich. Anschließend gibt es Informationen zum Treffpunkt. Das ausführliche Programm findet sich hier.

Von sec