Ausgebrannt am Straßenrand: In Döbeln geraubter Mercedes aufgetaucht

Döbeln/Colditz

Nach der aufwendigen Suche nach einem Mann, der zunächst in Döbeln einen 35-Jährigen mit einer Pistole bedrohte und dann mit dessen Auto abhaute, gibt es nun neue Erkenntnisse. Von denen berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag.

Demnach ist der zuvor geraubte Mercedes in der Nacht auf Donnerstag gegen 1 Uhr an der Kreisstraße 8392 wieder aufgetaucht – und zwar brennend am Straßenrand zwischen Colditz und Lastau. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Wagen bereits ausgebrannt. Und vom Fahrer fehlte jede Spur. "Offenbar war der Pkw in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich anschließend überschlagen und Feuer gefangen“, heißt es von den Beamten.

Die Ermittlungen dauern derweil noch an – sowohl zum Vorfall in Döbeln und zum bisher noch unbekannten Unfallfahrer.

Von ap/DAZ