Ausgebremst: Hier gilt in Döbeln bald Tempo 30

Döbeln

Das neueste 30-er Zonenschild im Döbelner Stadtgebiet steht ganz frisch in Hermsdorf in Richtung Kaiserbach. Auf der engen Strecke gibt es keine Gehwege. Auf Anregung der Bürger haben wir hier reagiert“, sagt Toni Gebler von der Verkehrsbehörde beim Ordnungsamt der Stadt Döbeln. Bei dieser 30-er Beschilderung wird es nicht bleiben. Wenn die in kürze beginnenden Straßen und Tiefbauarbeiten in der Heinrich-Heine-Straße im Wohngebiet Klostergärten abgeschlossen sind, dann wird auch die für das Gebiet geltende 30-er Zone im Bereich der Richard-Wagner-Straße zum verkehrsberuhigten Bereich ausgewiesen. Statt nur 30 gilt dann dort, wo keine Gehwege sind, Schritttempo.

Ab Frühjahr gebremst durch Beicha

Die nächsten 30er-Zonen wird es zudem in den Ortsteilen Beicha und Großsteinbach geben. Die Mochauer Ortschaftsräte haben sich auf ihrer jüngsten Ortschaftsratssitzung bereits dafür ausgesprochen. Der Vorschlag kam vom Ordnungsamt Döbeln und wir haben das einstimmig befürwortet“, sagt Ortsvorsteher Ralph Zschörper. In Beicha soll die Tempo-30-Zone ab dem ehemaligen Gemeindeamt vorbei an der Kirche bis zum Gödelitzer Weg mit der Montessori -Kindertagesstätte gelten. „Ich denke ab April beginnen wir mit der Beschilderung. Dann gilt hier rechts vor links“, sagt Toni Gebler von der Verkehrsbehörde.

Ganz Großsteinbach Zone 30

Auch in Großsteinbach wird es eine recht großflächige Tempo-30-Zone geben, die im Kern das gesamte Dorf beruhigt. Gelten soll diese ab dem Ende des Gewerbegebietes Fuchsloch mit Beginn der Großsteinbacher Wohnbebauung bis zur Birnenallee, wo das Kinderlandhaus Pepp und der Kinderspielplatz mit einbegriffen sind. „Hier müssen wir noch ein paar Fahrbahnmarkierungen wegfräsen und Vorfahrtsschilder abbauen lassen. Denn auch hier wird dann rechts vor links gelten“, sagt Toni Gebler. Etwa im Mai soll es soweit sein.

Schon im vergangenen Jahr waren in den Ortsteilen Prüfern, Präbschütz und Choren Tempo-30-Zonen eingerichtet worden. In Präbschütz und Prüfern ist jeweils der ganze Ort zur Zone 30 geworden.

Holländerweg unter Beobachtung

„In Döbeln haben wir schon nach dem Hochwasser 2002 begonnen viele Nebenstraßen in den Wohngebieten mit Tempo 30 oder als 30er-Zonen auszuschildern“, sagt Döbelns Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller und nennt etwa die Waldheimer Straße als Beispiel. Ins Auge fassen will das Ordnungsamt noch einmal die untere Oschatzer Straße ab der Borngasse mit einem Tempo 30-Schild zu bestücken. Hier queren viele Fußgänger die Straße genau in der Kurve. Nach einer gesetzlichen Neuregelung dürfte das 30-Schild dort nun leichter zu setzen sein.

Unter Beobachtung steht nach Anregungen von Anwohnern weiter der Holländerweg vom Holländerturm bis zur Gartenanlage. Hier geht es entweder um eine Zone-30 oder einen straßenbegleitenden Gehweg. Die Geschwindigkeitsmesstafel der Stadt hatte im Herbst zwar wenige Geschwindigkeitsausreißer festgestellt. „Doch uns ist auch klar, dass vor allem in der Kleingartensaison zwischen dem Wohngebiet-Nord und der Gartensparte viel Fußgängerbetrieb herrscht. Wir beobachten das im Sommer nochmals, um für einen Gehwegbau oder die 30-er Ausschilderung gute Argumente zu sammeln“, sagt Ordnungsamtsleiter Jürgen Müller.

Von Thomas Sparrer