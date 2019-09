Döbeln

Unbekannte sind am Dienstag in eine Wohnung am Döbelner Obermarkt eingebrochen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz weiter mitteilt, habe sich die Straftat im Zeitraum zwischen 6.30 Uhr und 18 Uhr ereignet. Die Täter hatten die Wohnungstür aufgehebelt und sich so Zutritt ins Innere verschafft. Gestohlen wurden zwei Spielekonsolen im Wert von etwa 700 Euro und ein kleiner Bargeldbetrag. Der Sachschaden wurde mit rund 200 Euro beziffert.

Von daz