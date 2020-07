Gute Lösung mit Nachspiel

Döbeln

Seit dieser Woche dürfen die Kita in Sachsen wieder im Regelbetrieb arbeiten. Das bisher geltende Gebot der strikten Trennung der Gruppen innerhalb eines Gebäudes und auf dem Außengelände fällt damit weg. Im Evangelischen Kindergarten St. Florian kommt die damit mögliche Rückkehr zum offenen Konzept in der Einrichtung gerade zum richtigen Zeitpunkt. Denn es entspannt die Situation und vermindert den Frust, den die Eltern der 17 Schulanfänger der Einrichtung gerade geschoben haben.

Eltern schreiben Beschwerdebrief

In einem Beschwerdebrief hatten sich die Eltern an das Landesjugendamt gewandt, um ihrem Ärger über die oberste Fachbehörde und Aufsicht über die Kindereinrichtungen in Sachsen Luft zu machen. Eine E-Mail aus dem Amt an einem Freitagnachmittag war der Stein des Anstoßes. Übers Wochenende musste der Kindergarten die ins Kinder-, Jugend- und Familienzentrum (KiJuFaz) an der Zwingerstraße ausgelagerten Schulanfänger wieder zurück in den Kindergarten holen.

Seit 18. Mai waren die 17 Schulanfänger als geschlossene Gruppe ins KiJuFaZ der Kirchgemeinde Döbeln ausgelagert worden. Das Gebäude an der Zwingerstraße war der einstige Evangelische Kindergarten, ist frisch renoviert, verfügt über einen recht neuen TüV-abgenommenen Spielplatz. Mit der Auslagerung entsprachen die Kindergartenleitung und die Kirchgemeinde als Träger des Kindergartens nach ihrer Meinung genau den geltenden Corona-Anordnungen des Kultusministeriums. Dem Kreisjugendamt wurde die Auslagerung angezeigt. Alles lief. Die Eltern waren glücklich. Für alle Kinder gab es mehr Platz in der Corona-Zeit und als Bonbon obendrauf konnte die Schulanfängerprojekte stattfinden, die sonst nicht möglich gewesen wären, weil die ABC-Schützen ansonsten auf verschiedene altersgemischte Gruppen aufgeteilt waren, die nicht zusammenkommen durften.

Landesjugendamt reagiert per Mail

Doch was die Eltern gut fanden, fand das Landesjugendamt gar nicht richtig. „Am 19. Juni wandte sich das Landesjugendamt an den Träger mit dem Hinweis, dass er eine Einrichtung ohne Betriebserlaubnis betreibt und entweder einen Antrag auf Erteilung einer Betriebserlaubnis stellt oder die Kinder wieder in der (Stamm-) Einrichtung betreuen muss“, bestätigt das Sozialministerium auf Anfrage der DAZ. Die Einrichtung und ihr Träger reagierten übers Wochenende. Nach dem Brief der Eltern an das Landesjugendamt gab es zwischenzeitlich einen Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Landesjugendamtes und des Kreises. Pfarrer Lutz Behrisch schrieb danach an die Eltern einen Brief, um die Wogen zu glätten.

Kommentar: Formularkrieg auch in der Corona-Krise Leitung, Team und Träger des Evangelischen Kindergartens in Döbeln hätten eigentlich einen Orden verdient. Kurzfristig hatten sie eine perfekte Lösung für die Betreuung der Kinder unter den Corona-Einschränkungen gefunden. Man las die Verordnungen der Landesregierung und lagerte die Schulanfänger in den einstigen Kindergarten an der Zwingerstraße aus. Die sicheren und modernen Räume werden für Kinder- und Familienarbeit genutzt, ein neuer, vom Tüv-abgenommener Spielplatz, ein extra Hygienekonzept. Alles war perfekt: Weniger Ansteckungsgefahr, mehr Platz in den Gruppen am Hauptstandort und glückliche Schulanfänger. Deren Schuli-Projekte wären nämlich sonst wegen der strikten Gruppentrennung ins Wasser gefallen. Doch statt einem Orden gab es Ärger. Die Auslagerung war beim Kreisjugendamt nur angezeigt und nicht übers Landesjugendamt beantragt worden. Ein Telefonat, ein Vor-Ort-Besuch, fertig. Aber Behörden können auch in Corona-Zeiten offenbar nicht anders. Ohne Beantragung, Formulare und Gutachten für eine befristete Erweiterung der Betriebserlaubnis des Kindergartens stand für den Träger über besagtes Wochenende einiges auf dem Spiel. Er hob die Auslagerung der Schulanfängergruppe blitzartig wieder auf. Offiziell sind nun nach einem Vor-Ort-Termin und einem Brief des Trägers an die Schulanfängereltern alle wieder versöhnt. Das Schuli-Projekt hat stattgefunden. Seit Wochenbeginn ist wieder Normalbetrieb mit offenen Gruppen möglich Ein fader Beigeschmack bleibt. Kreative Lösungen in der Corona-Krise hätte man sich unbürokratischer gewünscht. Gute Lösung mit Nachspiel E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer