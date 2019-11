Ausschuss segnet ab: Grünes Licht für zwei Tagespflegen in Roßwein

Roßwein

Aus dem ehemaligen Getränkestützpunkt Am Werder will das Deutsche Rote Kreuz Döbeln-Hainichen eine Tagespflege einrichten. Der Antrag dazu lag den Mitgliedern des Technischen Ausschusses jetzt vor. Sie erteilten der Umnutzung der früheren Verkaufsräumen einstimmig ihr gemeindliches Einvernehmen, wobei das letzte Wort beim Bauordnungsamt liegt.

Gute Voraussetzungen

Die Voraussetzungen dafür, auf 203 Quadratmetern im Erdgeschoss eine Tagespflege für maximal 13 Personen einzurichten, sind gut. Genutzt werden sollen die Räume später von 7 bis 17 Uhr. Alle Brandschutzbestimmungen, so Roßweins Bauamtsleiter Dirk Mehler, sind quasi übererfüllt. Unter den Mitgliedern gab es deshalb auch keine Diskussionen.

Brandschutz sorgt für Diskussion

Anders als bei Tagespflege Nummer 2, die in Roßwein neu im Entstehen ist. Das ist die von Holger Hummitzsch am Kreuzplatz, in den Räumen des früheren Blumengeschäftes. Dort wird seit Sommer bereits gebaut. Diskutiert wurde die Umsetzung der Brandschutzbestimmungen für die obere Etage des Hauses, die allerdings nur zeitweise von Personal genutzt werden soll. Erwin Weist ( Die Linke) enthielt sich beim Beschluss zum gemeindlichen Einvernehmen, das alle anderen dem Vorhaben erteilten. Auch in diesem Fall hat das Landratsamt das letzte Wort, was die Baumaßnahme an sich angeht.

Manuela Engelmann-Bunk