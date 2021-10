Hartha

Ihre Heimat ist tausende Kilometer entfernt. Von einer Stadt namens Hartha hatten sie davor noch nie gehört. Doch dank der Austauschprogramme GIVE (Gesellschaft für internationale Verständigung) und YFU (Youth for Understanding) verschlug es die 16-jährige US-Amerikanerin Maya Petrie, die aus Kalifornien stammt, und die 18-jährige Japanerin Mao Nakamura aus Hiroshima für ein Schuljahr ans Martin-Luther-Gymnasium nach Hartha: Um ihr Deutsch zu verbessern, aber auch um Land und Leute kennenzulernen.

Eine Premiere am MLG

Die Ankunft von Mao bedeutet für die Schule sogar eine Premiere. „Bei uns waren schon Schülerinnen und Schüler aus Mexiko, Italien oder Dänemark – aber noch nie jemand aus Japan“, erzählt die Betreuungslehrerin Inez Bardehle, die sich um die beiden Austauschschülerinnen vom anderen Ende der Welt kümmert. Beide wohnen während ihrer Zeit in Deutschland bei Gastfamilien, Mao in Gersdorf und Maya in Geringswalde.

Insgesamt 15 Austauschschülerinnen und -schüler, die über das Programm YFU vermittelt wurden, leben seit Sommer in Sachsen. „In der Region gibt es für sie viel zu entdecken“, betont Joachim Wullenweber, Leiter des YFU-Aufnahmeprogramms. Momentan ist die Organisation auf der Suche nach Gastfamilien, die Jugendliche im Januar oder Februar für ein Schuljahr aufnehmen möchten.

Unterschiede im Schulsystem

Am Unterricht nehmen sie wie alle anderen ganz regulär teil. Je nach Wissensstand in den einzelnen Schulfächern allerdings in unterschiedlichen Klassen. So sitzt Maya für Mathe und Geografie in Klasse zehn, eine Stufe hoch geht es dafür in Geschichte und Englisch. Wobei der US-Amerikanerin hier natürlich niemand etwas vormachen kann. Während es bei Maya keine allzu großen Unterschiede zum Schulsystem in den USA gibt, freut sich Mao über deutlich mehr Freizeit. „Zu Hause habe ich jeden Tag bis 16 Uhr Schule. Das ist hier deutlich entspannter“, erzählt die Japanerin schmunzelnd.

Die Welt der Ritter und Burgen

So bleibt nämlich genügend Freizeit, in der man die Umgebung erkunden kann. Mao will vor allem die neue Kultur und Geschichte kennenlernen. Besonders interessiert sich die 18-Jährige für Schlösser und Burgen. Erst kürzlich besuchte sie auf der Burg Kriebstein ein Mittelalterfest und hielt den Kampf zweier voll gepanzerter Ritter für ihre Familie zu Hause natürlich auf dem Smartphone fest. Mayas Herz schlägt unterdessen für Kunst und Architektur. „Deshalb will ich unbedingt noch nach Dresden“, verkündet die US-Amerikanerin.

Kartoffeln und Käsespätzle

Eingelebt haben sich die zwei Austauschschülerinnen, die seit Sommer in Hartha sind, mittlerweile schon prima. „Alles ist super hier“, kommt es wie aus einem Munde. Auch am deutschen Essen haben sie Geschmack gefunden. Ganz oben auf Maos Speiseplan stehen Laugenbrezeln und Kartoffeln. Letztere gibt es zwar auch in ihrer Heimat, in Deutschland würden die Knollen aber viel besser schmecken, findet die 18-Jährige: „Die sind sooo lecker.“ Maya ist dagegen mit deutschem Essen aufgewachsen, ihre Oma kommt aus Stuttgart. Wie könnte es da anders sein, als dass eines ihrer Lieblingsgerichte (Käse)spätzle sind.

Von Simon Ecker