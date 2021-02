Auto brennt in Gebersbach

Gebersbach

Gegen 8.10 Uhr ging am Montagmorgen dieser Notruf ein: Ein Pkw brennt in Gebersbach. „Während der Fahrt kam wohl Qualm aus dem Motorraum“, so Daniela König von der Stabsstelle Kommunikation der Polizeidirektion Chemnitz.

Wie ein Reporter von lvz.de berichtet, sei die Frau mit ihrem Seat aus Richtig Roßwein gekommen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Waldheim und Gebersbach löschten das brennende Fahrzeug mit Schaum. Verletzt hat sich beim dem Unglück zum Glück niemand.

Zwölf Kameraden waren mit zwei Fahrzeugen angerückt, wie Waldheims Gemeindewehrleiter Daniel Seifert sagt. Sie konnten den Brand mit Schaum ziemlich zügig ablöschen. Die Brandursache ist noch nicht festgestellt, wahrscheinlich ist ein technischer Defekt.

Von diw/sb