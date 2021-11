Forchheim

Ein 16-jähriger Mopedfahrer war am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, in Forchheim unterwegs. Er schob sein Moped am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Berg in Richtung der B169. Dabei wurde er von einem vorbeifahrenden Pkw Audi (Fahrer: 21) erfasst. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro.

Von DAZ