Grünlichtenberg

Am Dienstagmorgen sind zwischen Grünlichtenberg und Reichenbach ein Auto und ein Leichtkraftrad ineinander gekracht. Der Unfall ereignete sich gegen 9.40 Uhr an der Kreuzung von Mittlerer Dorfstraße und Kreisstraße 8215 – also der Waldheimer Straße bei Reichenbach. Wie die Polizei mitteilt, bog die 55-jährige Autofahrerin auf die bevorrechtigte Kreisstraße und kollidierte dabei mit dem 18-jährigen Kradfahrer. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt. Die Beamten beziffern den an beiden Fahrzeugen entstandenen Sachschaden auf circa 7.000 Euro.

Von ap/DAZ