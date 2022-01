Vor knapp einem Jahr landete eine junge Frau mit ihrem Opel in einem Vorgarten in Schrebitz. Nun saß sie dafür auf der Anklagebank, denn sie fuhr das abgemeldete, unversicherte Auto ohne einen Führerschein dafür zu haben.

Auto landete in Schrebitzer Vorgarten – Fahrerin am Amtsgericht verurteilt

Justiz - Auto landete in Schrebitzer Vorgarten – Fahrerin am Amtsgericht verurteilt

Justiz - Auto landete in Schrebitzer Vorgarten – Fahrerin am Amtsgericht verurteilt