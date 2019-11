Großweitzschen

Schwere Verletzungen erlitt am Sonntagmittag auf der Autobahn 14 bei Großweitzschen eine 57-jährige Frau. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Grünstreifen und krachte schließlich gegen einen Wildzaun. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Die Frau wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, am Auto entstand ein Totalschaden.

Von ap/DAZ