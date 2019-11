Döbeln

Von zwei Diebstählen seit Donnerstagabend in Döbeln berichtet die Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag. Zunächst schlugen Unbekannte zwischen 19.15 und 20 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines an der Weststraße parkenden Autos ein. Die Langfinger griffen sich eine Handtasche, die offenbar im Fahrzeug zurückgelassen wurde. Die Beamten fanden die Tasche schließlich in Tatortnähe wieder – jedoch fehlten Geldbörse mit Geldkarte, Dokumente sowie eine geringe Menge Bargeld. Die Dokumente sind zur Fahndung ausgeschrieben worden, die kaputte Scheibe schlägt nach Polizeiangaben mit circa 500 Euro zu Buche.

Einbruch an der Fichtestraße

Ebenfalls ein Fenster, dieses Mal jedoch zu einem Büro, schafften Einbrecher am Freitag bereits gegen 1.10 Uhr aus dem Weg, um in ein Büro an der Fichtestraße einzusteigen. „Die Täter erbeuteten daraus eine Geldkassette. Der Gesamtschaden wurde mit rund 2.000 Euro angegeben“, heißt es dazu von der Polizei.

Von ap/DAZ