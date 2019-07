Döbeln

Der Autobahnanschluss Döbeln-Ost wird in diesen Minuten freigegeben. „Um 9 Uhr rollt hier wieder der Verkehr“, sagte am Freitagmorgen ein Mitarbeiter der Verkehrsbehörde. Letzte Handgriffe für die Verkehrsleiteinrichtungen wurden erledigt.

Ampelregelung

Die Auffahrt auf die A 14 in Richtung Dresden ist von der B 175 aus in Döbeln-Ost also wieder möglich. Allerdings nicht ganz uneingeschränkt. Eine Ampel regelt den Verkehr, da der gesamte Bereich Baustelle bleibt. Der südliche Teil der alten Bundesstraße wird nun zurückgebaut. Eigentlich sollte laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Anschlussstelle schon Ende Juni wieder frei sein. Doch die Arbeiten verzögerten sich um eine Woche. Zuletzt erfolgten Markierungs- und Bankettarbeiten.

Provisorische Zufahrt

Die Zufahrt zur Autobahnabfahrt befindet sich nicht an gewohnter Stelle, sondern aus Richtung Gake kommend einige Meter vor der früheren Abfahrt. Dort entstand eine provisorische Auffahrt auf die neue Piste und dort steht auch die Ampel für den Verkehr aus Richtung Döbeln.

Von Olaf Büchel