Autobahnzubringer Döbeln-Ost: Auf einmal eine Böschung vorm Fenster

Döbeln

Dass die Arbeiten für den Abzweig nach Zschäschütz doch eine längere Zeit in Anspruch nehmen, liegt vor allem daran, dass zwischen der neuen Bundesstraße und dem ursprünglichen Niveau der Chausseehaus-Kreuzung ein beträchtlicher Höhenunterschied bestand. Für die Anbindung des Ortsteiles, die die Zschäschützer sich so gewünscht hatten, galt es diesen Unterschied mit viel Unterbau auszugleichen, was mittlerweile passiert ist. Die Arbeiten laufen weiter auf Hochtouren, es wird gebaggert, geschoben, gewalzt – für die künftige Fahrbahn, aber auch für Bordsteine, Entwässerung oder Kabelverlegung.

Straße etwa 1,50 Meter höher

Eine neue Zufahrt erhält auch das Chausseehaus selbst, dessen Bewohner am meisten von dem Niveauunterschied betroffen sind. Rauschten früher die Autos in Höhe Gebäudesockel vorüber, so fließt der Verkehr heute zirka 1,50 Meter höher vorbei. Wenn Familie Reichelt, die dort wohnt, früher aus den unteren Fenstern schaute, sah sie das Autohaus auf der anderen Straßenseite. Heute blickt sie auf die Straßenböschung. Uwe Reichelt trägt es mit Fassung: „Da können wir nichts machen, so wurde es geplant und ausgeführt.“ Warum die neue Straße so weit angehoben wurde, kann er sich allerdings nicht erklären. Und den altklugen Hinweis von einigen, dass die Pläne vorher einsehbar waren, kontert Reichelt: „Wir als Laien sehen auf dem Papier den Straßenverlauf, aber nicht die geplanten Höhen.“

Die Straße liegt nun wesentlich höher als zuvor. Quelle: Sven Bartsch

Zum ersten Mal sei ihm das gravierend veränderte Niveau aufgefallen, als am Haus ein Schacht für die Straßenentwässerung gesetzt wurde. Uwe Reichelt verschweigt nicht, dass es mit der neuen Trasse auch Verbesserungen gibt. Sowohl die Bundesstraße als auch die Zschäschützer Straße sind vom Gebäude abgerückt. Für die Hausbewohner ist es durch den neuen Asphalt leiser geworden, und durch die Abbiegespur Richtung Zschäschütz der Verkehr flüssiger. Was unbedingt aus Sicherheitsgründen noch errichtet werden müsse, seien eine Palisadenwand an der Böschung gegenüber des Hauses und eine Leitplanke oben an der Straße. Das sei zugesagt. Reichelts hoffen zudem, dass die Straßenentwässerung so gebaut wurde und wird, dass es einmal fürs Grundstück keine Probleme mit Oberflächenwasser geben wird.

Eine weitere Erkenntnis ist mittlerweile, dass die beiden Tankstellen an der Dresdner Straße nur noch aus jeweils einer Richtung direkt angefahren werden können. Sperrlinien, Verbotsschilder und die Gestaltung von Ein- und Ausfahrten schreiben das so vor. Dass das noch mal geändert wird, ist laut Landesamt für Straßenbau nicht vorgesehen. Seine Lieblings-Tankstelle kann trotzdem jeder mit geringem Mehraufwand erreichen – in dem entweder am Kreisel oder künftig am Ortseingang von Zschäschütz gewendet wird.

Von Olaf Büchel