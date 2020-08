Hartha/Wallbach

Bauabnahme war schon – die Arbeiten sind beendet, auch wenn die Sperrbaken noch stehen. Links geht es nach Hartha – aber nur theoretisch. Will ein Autofahrer in Richtung Stadt, hat er nach rechts abzubiegen und gelangt über Hartha Kreuz zur Stadt. Das bleibt auch so, wenn die Straße wieder vollständig freigegeben ist. Zuletzt hatten Autofahrer das konsequent missachtet.

Für andere Verkehrsteilnehmer gefährlich

„Die Absperrung wurde immer wieder zur Seite gerückt“, erzählt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). „Die Autofahrer verschaffen sich auf die Weise immer wieder freie Fahrt zur Stadt. Das ist aber nicht in Ordnung und für andere Verkehrsteilnehmer gefährlich“, sagt das Stadtoberhaupt.

Anzeige

Die Straße ist dort sehr eng. Nur Radfahrer dürfen dort in beiden Richtungen unterwegs sein. Und das sind dort vor allem Schüler. Die neuen Schilder stehen schon: Es ist auch weiterhin verboten, an der Kreuzung den direkten Weg links herum nach Hartha zu nehmen. Das wollen die Stadtratsmitglieder so, und zwar mit Rücksicht vor allem auf Fahrrad fahrende Kinder.

Weitere LVZ+ Artikel

Seit es den Radweg zwischen Hartha und Leisnig gibt, sei festzustellen: Zwischen den beiden Orten sind mehr Schulkinder mit dem Rad unterwegs. Es macht sie unabhängig vom Schulbusverkehr.

Links abbiegen verboten

Aus Leisnig kommend, wird an den Pfarrhäusern in Gersdorf abgebogen, über Wallbach geht es nach Hartha.

Auf dem letzten Stück, der schmalen Verbindung zwischen Hartha und Wallbach, wäre Begegnungsverkehr von Autos schwierig bis kaum möglich. Nur Fahrradfahrer dürfen dort in beiden Richtungen unterwegs sein. Autofahrern war das zuletzt ein Dorn im Auge. Sie wollen den kleinen Umweg über Hartha Kreuz nicht in Kauf nehmen, rückten immer wieder die Absperrung zur Seite, um verbotenerweise links abzubiegen. Bauhofmitarbeiter hatten diese immer wieder auf die Straße zurück gerückt – ein Katz– und Maus-Spielchen.

Verkehrt herum in die Einbahnstraße

„Das ist kein Spaß mehr“, sagt Kunze, „denn es sind ja unsere Kinder, die dort gefährdet werden, wenn Autofahrer verkehrt in die Einbahnstraße fahren, nur um ein paar Minuten Zeit zu sparen.“

Kunze appelliert nun an die Autofahrer, sich an die Ausschilderung zu halten und auf dem letzten Stück Straße an dieser Stelle den Fahrradfahrenden so gut es geht die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Das Stück Straße war zuletzt gebaut worden. Der Grund :Als es Umleitungsstrecke genutzt wurde während des Kreiselausbaus am Hartha-Kreuz, wurden in Größenordnungen die Bankette runter gefahren.

Die Stadtverwaltung Hartha hat sich mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) darauf verständigt, dass das Lasuv stellvertretend für den Freistaat Sachsen als Bauherr für den Kreiselausbau die Wiederherstellung der Bankette in seine Regie nimmt. In Ergänzung dazu ließ die Stadt auch gleich noch den Straßenbelag erneuern.

Von Steffi Robak