Döbeln

„Für das Wetter kann man nichts – und das Wasser wird gebraucht.“ Mit dieser nüchternen Einschätzung fasste Peter Frei vom gleichnamigen Autohaus aus Hirschfeld bei Nossen die Stimmung auf dem Autofrühling in Döbeln treffend zusammen. Trotz Schneeregen und knapp über null Grad ließen sich Autoverkäufer, Händler und Künstler nicht abschrecken – auch wenn der Obermarkt wegen des Dauerniederschlags diesmal leer bleiben musste.

Autoverkäuferin Emma Prishva nahm den Regen fröhlich hin. Quelle: Sven Bartsch

Sowohl die Oldtimer als auch die coolen Karossen der VW Scene Döbeln waren verständlicherweise lieber in der Garage geblieben. „Unsere Bühne steht unter Wasser“, erklärte Franz Leutert, Sänger der Döbelner Nachwuchsband „Deep in Moon“ achselzuckend. Statt auf dem Obermarkt spielten er und seine Bandkollegen Rosa Weber, Jonas Jäkel und Julian Richter in einem leer stehenden Geschäft am Niedermarkt.

Musik durch offene Ladentür

Den Lautsprecher hatte Techniker Hans Stiller kurzerhand in die offene Tür gestellt. Die Musiker wurden von einer handvoll Schaulustiger durchs Schaufenster betrachtet. „Für uns war es eine gute Übungsssession – und ein paar Leute sind ja auch gekommen“, meinte Leutert.

Deep in Moon – Nachwuchsband aus Döbeln – spielten kurzerhand in einem leerstehenden Ladengeschäft am Niedermarkt. Quelle: Sven Bartsch Fotograf

Der Hit waren die grauen Regenschirme, die man beim Glücksrad vor dem Fielmann-Geschäft in der Breiten Straße gewinnen konnte. „Für den Laden ist das sogar gut, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute kommen“, sagte John Malucha.

Schülerinnen sammeln für Abikasse

Ähnlich optimistisch zeigten sich fünf Elftklässlerinnen des Lessing-Gymnasiums, die für die Abiturkasse im 2020 im Eingangsbereich des Henwi-Kaufhauses selbst gebackenen Kuchen und belegte Brötchen verkauften. „Es ist schon einiges weggegangen und wir bleiben auch bis zum Ende“, meinten Pia Vittrin, Emely Schwez, Franziska Barz, Pauline Müller und Leonie Hermsdorf.

Den Eindruck vom Döbelner Autofrühling, der trotz allem Dutzende Fahrzeuge auf den Niedermarkt gebracht und einige Schaulustige mit Schirm und Regenjacke angelockt hatte, ließen sich auch Marcel Friedrich und Lucas Müller vom Oschatzer Volvo-Autohaus nicht verderben. Sie waren bei der 24. Ausgabe erstmals dabei – und wollen zum Jubiläum im nächsten Jahr wiederkommen. „Dann kollidiert der Termin auch nicht mehr mit der Automeile in Riesa“, meinte Müller.

Modenschau „eisern“ durchgezogen

Unbeirrt der Autofrühlingstradition folgend, schickte das Modehaus Gaber & Damm pünktlich um 14 Uhr seine Models auf den blauen Laufstegteppich am Niedermarkt. „Wir ziehen das eisern durch, wie es sich für Models gehört – in kurzen Hosen und kurzen Röcken“, sagte Evelyn Gaber augenzwinkernd.

Model Tida begeisterte die Zuschauer bei der Modenschau von Gaber & Damm. Quelle: Sven Bartsch

Je sechs Frauen und Männer sowie Sängerin Eva Maria Pickert führten je drei Kombinationen vor. Als Stargast war Model Tida aus Düsseldorf zu Gast. Das passte auch zum Motto „Internationale Mode mit Stücken des kürzlich verstorbenen Karl Lagerfeld im Mittelpunkt. Und nächstes Jahr – da waren sich alle sicher – scheint wieder die Sonne.

Von Sebastian Fink