Autohof Niederranschütz: Betrunken im Laster unterwegs

Großweitzschen

Auf dem Autohof „Heiterer Blick“ in Niederranschütz (Gemeinde Großweitzschen) stieß am Donnerstagabend gegen 20.40 Uhr ein Sattelzug Scania (Fahrer: 25) beim Losfahren gegen einen parkenden Sattelzug DAF. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit.

Sicherheitsleistung von 1000 Euro

Einem Arzt stellte sich der 25-jährige Scania-Fahrer dennoch vor – zur Blutentnahme. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Für den ukrainischen Staatsangehörigen folgten die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Zur Sicherung des weiteren Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro von dem ukrainischen Fahrer erhoben.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von daz